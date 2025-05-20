Каждое движение в постели — и вы вдыхаете это: враг сна под самой кроватью

Это место игнорируют чаще всего, хотя именно оно может отравлять вам сон. Нижняя часть кровати — настоящий пылевой склад. И пока вы спите, эта пыль медленно, но верно проникает в дыхательные пути, нарушает сон и вызывает усталость уже с утра.
Под кроватью редко убираются. Там обычно хранятся коробки, чемоданы, старые вещи — идеальные ловушки для пыли, шерсти, волос и клещей. Всё это поднимается в воздух с каждым вашим движением ночью. Даже если аллергии нет, организм всё равно реагирует: поверхностный сон, частые пробуждения, тяжёлое пробуждение.
Пыль плотно забивается в щели паркета, цепляется за решётку основания кровати, проникает под хранимые вещи. Быстрая уборка или взмах метлой только поднимают её в воздух — и вы вдыхаете её снова.
Всё просто, если действовать по плану:
уберите всё из-под кровати;
используйте пылесос с узкой длинной насадкой;
пройдитесь влажной микрофиброй — она соберёт то, что пропустил пылесос;
не забудьте о решётке и стенах рядом — пыль цепляется и туда;
замените открытые коробки под кроватью на закрытые ящики — меньше пыли, меньше уборки.
Идеально — один раз в 2 недели наводить полный порядок. Но между ними помогут простые привычки:
выбирайте кровать на ножках — к ней проще подобраться;
проветривайте комнату каждый день;
регулярно стирайте постельное бельё и не оставляйте текстиль на полу.
Пыль под кроватью не видно — но её действие ощутимо каждую ночь. Лучше один раз проползти с микрофиброй, чем каждое утро просыпаться разбитым.
Посте́ль — то же, что кровать.
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