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Каждое движение в постели — и вы вдыхаете это: враг сна под самой кроватью

1:57
Недвижимость

Это место игнорируют чаще всего, хотя именно оно может отравлять вам сон. Нижняя часть кровати — настоящий пылевой склад. И пока вы спите, эта пыль медленно, но верно проникает в дыхательные пути, нарушает сон и вызывает усталость уже с утра.

Уютная спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уютная спальня

Чем опасна забытая зона

Под кроватью редко убираются. Там обычно хранятся коробки, чемоданы, старые вещи — идеальные ловушки для пыли, шерсти, волос и клещей. Всё это поднимается в воздух с каждым вашим движением ночью. Даже если аллергии нет, организм всё равно реагирует: поверхностный сон, частые пробуждения, тяжёлое пробуждение.

Почему просто пылесосить — бесполезно

Пыль плотно забивается в щели паркета, цепляется за решётку основания кровати, проникает под хранимые вещи. Быстрая уборка или взмах метлой только поднимают её в воздух — и вы вдыхаете её снова.

Как убрать по-настоящему — без демонтажа кровати

Всё просто, если действовать по плану:

  • уберите всё из-под кровати;

  • используйте пылесос с узкой длинной насадкой;

  • пройдитесь влажной микрофиброй — она соберёт то, что пропустил пылесос;

  • не забудьте о решётке и стенах рядом — пыль цепляется и туда;

  • замените открытые коробки под кроватью на закрытые ящики — меньше пыли, меньше уборки.

Что поможет между генеральными уборками

Идеально — один раз в 2 недели наводить полный порядок. Но между ними помогут простые привычки:

  • выбирайте кровать на ножках — к ней проще подобраться;

  • проветривайте комнату каждый день;

  • регулярно стирайте постельное бельё и не оставляйте текстиль на полу.

Пыль под кроватью не видно — но её действие ощутимо каждую ночь. Лучше один раз проползти с микрофиброй, чем каждое утро просыпаться разбитым.

Уточнения

Посте́ль — то же, что кровать.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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