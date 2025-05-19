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Две ложки средства против пятен — и унитаз стал чище, чем совесть после исповеди

1:42
Недвижимость

Ванная может сверкать до блеска, но стоит взглянуть на сиденье унитаза — и всё впечатление рушится. Желтоватые пятна на пластике не только портят вид, но и создают ощущение неряшливости, даже если вы убираете регулярно. А ведь решить проблему можно буквально тем, что у вас уже стоит на кухне.

Чистка унитаза
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка унитаза

Почему сиденье так быстро теряет вид

Сиденье унитаза ежедневно сталкивается с влагой, тёплым паром, брызгами. Со временем это приводит к образованию стойких пятен, особенно на светлом пластике. Добавим недостаточную вентиляцию и нерегулярную чистку — и пятна становятся почти "вечными".

Смесь, которая творит чудеса

Вместо агрессивной бытовой химии попробуйте простую и натуральную альтернативу:

  • 2 столовые ложки пищевой соды

  • 2 столовые ложки белого уксуса

Смешайте до состояния густой пасты — она должна легко прилипать к поверхности. Нанесите её на загрязнённые участки сиденья и оставьте на 10 минут.

Как работает этот трюк

Сода действует как деликатный абразив, а уксус — как растворитель. Вместе они удаляют даже въевшиеся пятна. По истечении времени аккуратно потрите мягкой щёткой или губкой, затем смойте тёплой водой. Промокните сухой тканью — и готово.

Как избежать новых пятен

Регулярная чистка (раз в неделю) — лучшее решение. Также важно:

  • поддерживать вентиляцию в ванной;

  • не использовать агрессивные средства, которые разъедают пластик;

  • протирать сиденье насухо после уборки.

Такой уход не требует усилий, но сохраняет вид сантехники безупречным.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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