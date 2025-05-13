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Используете салфетки из микрофибры неправильно: вот как сделать уборку эффективной

2:41
Недвижимость

Салфетки из микрофибры — это незаменимый инструмент для уборки, но знаете ли вы, что они могут оставить на мебели ореолы, если использовать их неправильно? Один неверный шаг — и вам придется снова переделывать всю работу. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно понять, как правильно применять эти салфетки. Эксперты в уборке подсказывают: в салфетках из микрофибры есть две стороны, но только одна из них подходит для чистки мебели.

Мытьё окон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё окон

Какая сторона лучше для чистки мебели

Салфетки из микрофибры имеют две стороны, и, хотя обе кажутся одинаковыми, только одна идеально подходит для уборки. Внутренняя сторона, обычно обозначенная этикеткой, отлично справляется с нанесением очищающих средств и удалением загрязнений. Внешняя же сторона, с более длинными волокнами, используется для сушки и окончательной уборки.

Используя неправильную сторону, вы рискуете поцарапать поверхность или оставить ореолы, а это вряд ли доставит вам радость. Простой совет от экспертов: для очищения поверхностей всегда используйте сторону с более короткими волокнами.

Почему микрофибра — лучший выбор для уборки

  1. Впитывает больше жидкости: Микрофибра удерживает гораздо больше влаги, чем обычная ткань, что упрощает уборку и предотвращает разливы.

  2. Быстро высыхает: Меньше влаги — меньше неприятных запахов и образования плесени.

  3. Не оставляет следов: Идеальна для стекла, нержавеющей стали и других деликатных поверхностей, не оставляя ворса.

  4. Гигиенична: Материал микрофибры предотвращает размножение бактерий и плесени, что делает уборку более эффективной.

  5. Долговечность: Микрофибра выдерживает стирки и не теряет своих свойств, в отличие от обычных тканей, которые быстро изнашиваются.

  6. Меньше химии: С помощью микрофибры можно обойтись без множества чистящих средств, что экономит деньги и снижает количество химикатов в доме.

Как эффективно использовать микрофибру

  1. После того как выбрали правильную сторону салфетки, аккуратно протрите нужную поверхность.

  2. Для удаления стойких загрязнений используйте немного моющего средства.

  3. Для стеклянных и зеркальных поверхностей используйте сухую сторону салфетки для окончательной полировки.

Салфетки из микрофибры — это не просто модный тренд, а реальный помощник в доме, который делает уборку быстрее, качественнее и экономичнее. И теперь, зная, как правильно использовать этот аксессуар, вы легко справитесь с любыми поверхностями.

Уточнения

Микроволокно или микрофибра (англ. microfibre или microfiber) — ткань, произведённая из волокон полиэфира, также может состоять из волокон полиамида и других полимеров.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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