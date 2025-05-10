Не замечали эту кнопку в стиральной машине? Она спасет вас от плесени внутри

2:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стиральная машина — это не просто бытовой прибор, а верный помощник в повседневной жизни. Однако, даже несмотря на свою важность, многие из нас забывают заботиться о ней должным образом. Время от времени, внутри машины накапливаются остатки моющего средства, плесень и бактерии, которые могут привести не только к неприятным запахам, но и к ухудшению работы устройства. Чтобы избежать этого, нужно регулярно очищать машину. Однако есть один момент, о котором знают не все.

Фото: Freepik by Designed by Freepik стиральная машина

Скрытая кнопка, о которой не знают почти все

В большинстве стиральных машин есть скрытая кнопка, с помощью которой можно легко очистить ящик для моющего средства. Почему-то многие даже не догадываются о её существовании, а зря! Эта кнопка значительно облегчает процесс очистки, особенно когда дело касается труднодоступных уголков, где скапливаются грязь и плесень.

Если вы не знали, как часто нужно чистить стиральную машину, то вот вам совет: каждые 15 дней — это оптимальный интервал для профилактики. Конечно, если вы не очищаете машину регулярно, то после какого-то времени она начнет неприятно пахнуть и работать менее эффективно.

Как использовать эту кнопку

Процесс на самом деле очень простой. Откройте ящик для моющего средства и найдите маленькую кнопку — обычно она находится в центре или сбоку. Как только нажмете на неё, ящик выйдет без особых усилий. Теперь, когда он у вас в руках, возьмите зубную щетку и белый уксус. Протрите все поверхности ящика и внутренние углы. Это поможет избавиться от накопившихся загрязнений и запахов.

Не забывайте про другие части стиральной машины

Кроме ящика для моющего средства, не забывайте о других частях машины: корзине и прокладках. Налейте стакан белого уксуса или добавьте немного пищевой соды в корзину и запустите цикл стирки при 60°C. Это поможет очистить внутренности машины от моющего средства и накипи.

Затем протрите резиновые прокладки губкой с уксусом или теплой водой и моющим средством. Такие простые действия помогут продлить срок службы вашей стиральной машины и избежать накопления плесени и бактерий.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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