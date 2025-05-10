Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Согни ветку — и получи лимон: приём, который путают с волшебством
Маникюр, который выглядит мокрым: новый тренд, от которого нельзя отвести глаз
Новый сигнал на дорогах Европы сбивает с толку водителей — но именно он предотвращает ДТП
Спасительные слова: как Дженнифер Лопес помогла детям принять развод с Беном Аффлеком
Случай у магазина: спасательная операция, о которой заговорила Венгрия
Играй, гуляй, двигайся как хочешь: нейробиолог объясняет, почему это лучше фитнеса
Гриль уже шипит, а к нему не хватает только этой прохладной закуски
Шопинг как лекарство: эксперт раскрыла опасную ловушку маркетплейсов для россиян
Как американец создал прибыльный бизнес за 24 часа: секреты успеха

Не замечали эту кнопку в стиральной машине? Она спасет вас от плесени внутри

2:25
Недвижимость

Стиральная машина — это не просто бытовой прибор, а верный помощник в повседневной жизни. Однако, даже несмотря на свою важность, многие из нас забывают заботиться о ней должным образом. Время от времени, внутри машины накапливаются остатки моющего средства, плесень и бактерии, которые могут привести не только к неприятным запахам, но и к ухудшению работы устройства. Чтобы избежать этого, нужно регулярно очищать машину. Однако есть один момент, о котором знают не все.

стиральная машина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
стиральная машина

Скрытая кнопка, о которой не знают почти все

В большинстве стиральных машин есть скрытая кнопка, с помощью которой можно легко очистить ящик для моющего средства. Почему-то многие даже не догадываются о её существовании, а зря! Эта кнопка значительно облегчает процесс очистки, особенно когда дело касается труднодоступных уголков, где скапливаются грязь и плесень.

Если вы не знали, как часто нужно чистить стиральную машину, то вот вам совет: каждые 15 дней — это оптимальный интервал для профилактики. Конечно, если вы не очищаете машину регулярно, то после какого-то времени она начнет неприятно пахнуть и работать менее эффективно.

Как использовать эту кнопку

Процесс на самом деле очень простой. Откройте ящик для моющего средства и найдите маленькую кнопку — обычно она находится в центре или сбоку. Как только нажмете на неё, ящик выйдет без особых усилий. Теперь, когда он у вас в руках, возьмите зубную щетку и белый уксус. Протрите все поверхности ящика и внутренние углы. Это поможет избавиться от накопившихся загрязнений и запахов.

Не забывайте про другие части стиральной машины

Кроме ящика для моющего средства, не забывайте о других частях машины: корзине и прокладках. Налейте стакан белого уксуса или добавьте немного пищевой соды в корзину и запустите цикл стирки при 60°C. Это поможет очистить внутренности машины от моющего средства и накипи.

Затем протрите резиновые прокладки губкой с уксусом или теплой водой и моющим средством. Такие простые действия помогут продлить срок службы вашей стиральной машины и избежать накопления плесени и бактерий.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Недвижимость
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом Аудио 
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Шоу-бизнес
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым Аудио 
Охранник, охотник, собственник: 10 пород, которыми не понравится детская суета
Домашние животные
Охранник, охотник, собственник: 10 пород, которыми не понравится детская суета Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
План Б. Россия начнёт жёстко расширять зону контроля на Украине Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Последние материалы
Согни ветку — и получи лимон: приём, который путают с волшебством
Маникюр, который выглядит мокрым: новый тренд, от которого нельзя отвести глаз
Новый сигнал на дорогах Европы сбивает с толку водителей — но именно он предотвращает ДТП
Спасительные слова: как Дженнифер Лопес помогла детям принять развод с Беном Аффлеком
Случай у магазина: спасательная операция, о которой заговорила Венгрия
Играй, гуляй, двигайся как хочешь: нейробиолог объясняет, почему это лучше фитнеса
Гриль уже шипит, а к нему не хватает только этой прохладной закуски
Шопинг как лекарство: эксперт раскрыла опасную ловушку маркетплейсов для россиян
Как американец создал прибыльный бизнес за 24 часа: секреты успеха
Дизель по-советски: минимум электроники, максимум жизни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.