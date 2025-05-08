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Ваш чайник грязный странно пахнет? Вот как это исправить за всего 15 минут

2:16
Недвижимость

Многие считают, что чистить чайник нужно раз в год или вообще никогда. Но правда такова: частота чистки чайника может вас удивить! И если вы хотите, чтобы ваш чайник прослужил долго, а вода в нем не имела странного привкуса, нужно чистить его гораздо чаще, чем вам кажется. И да, это легко сделать без химии и лишних усилий.

чайник электрический
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
чайник электрический

Почему стоит чистить чайник чаще

Каждый раз, когда вы кипятите воду в чайнике, на стенках и дне оседают минералы из воды. Эти отложения постепенно превращаются в накипь, что влияет не только на вкус воды, но и на эффективность прибора. А накапливающаяся накипь может даже привести к повреждению чайника. Особенно это актуально в регионах с жесткой водой, где минералы оседают в гораздо больших количествах.

Как часто нужно чистить чайник

Эксперт по бытовой технике Дарти советует чистить чайник каждые 15 дней! Да-да, вы не ослышались. Многие даже не подозревают, что это так важно, пока не столкнутся с проблемами вроде неприятного запаха или уменьшения мощности устройства.

Простое и доступное решение

Не стоит тратить деньги на дорогие средства от накипи — вам подойдут те продукты, которые есть в каждом доме. Простой и доступный метод — белый уксус. Вот как это делается:

  1. Смешайте 5 частей воды и 1 часть белого уксуса.

  2. Налейте смесь в чайник и доведите до кипения.

  3. Оставьте на 15 минут, затем слейте воду.

  4. Промойте чайник чистой водой и кипятите его еще раз без уксуса, чтобы избавиться от запаха.

Этот метод легко применим и с лимонным соком или лимонной кислотой — они работают так же эффективно, как уксус.

Советы для долгой службы чайника

  • Чистите чайник хотя бы раз в 2 недели.

  • Используйте фильтрованную воду, если возможно.

  • Сливайте остатки воды из чайника после использования, чтобы минимизировать образование накипи.

Регулярная чистка не только продлит срок службы чайника, но и обеспечит вам чистую и вкусную воду для чая или кофе.

Уточнения

Ча́йник — полое изделие (сосуд) различной формы с крышкой, ручкой и носиком (также существуют чайники без носика), предназначенное для кипячения воды и заваривания чая.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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