Забудьте про уксус и соду: вот как быстро и безопасно очистить духовку

2:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Очистить жир в духовке или на противнях — задача не из легких. Этот жир накапливается с годами и превращается в липкие, темные пятна, которые под действием тепла прочно прилипают к поверхностям. Это не только ухудшает внешний вид, но и может вызвать неприятные запахи, а в худшем случае даже привести к поломке устройства или даже пожару.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Духовка

Но не спешите тратить деньги на дорогие средства или химикаты. Существует способ гораздо проще, дешевле и безопаснее — это использование обычных продуктов, которые есть в вашем доме. Итак, как же бороться с жиром и вернуть кухне идеальную чистоту?

Причины появления жира в духовке

Жир, который накапливается в духовках, образуется в процессе готовки. Масла, соки и жиры из продуктов испаряются при приготовлении, оседая на стенках духовки и образуя жирные пленки. С течением времени они обугливаются, что делает их еще труднее удалить.

Кроме того, этот жир может вызвать неприятные запахи, изменить вкус пищи, ухудшить работу прибора и стать источником бактерий. В худшем случае это может даже привести к возгоранию.

Лимон — ваш лучший помощник в уборке

Для очистки жира вам не нужны химические средства. Лимон — натуральный и эффективный очищающий агент, который поможет справиться с жиром без повреждений поверхности. Он легко справляется с легкими и средними загрязнениями, при этом оставляет приятный аромат.

Как использовать лимон:

Разрежьте лимон пополам. Вотрите сок лимона в загрязненные участки. Оставьте на 10-15 минут, чтобы лимон подействовал. Удалите остатки грязи мягкой губкой или тканью.

Для лучшего эффекта можно предварительно нагреть духовку до низкой температуры перед применением лимона.

Полезные советы по уходу за кухней

Регулярно очищайте духовку. Лучше всего после каждого использования или хотя бы раз в неделю. Используйте фольгу или специальные противни. Это поможет предотвратить попадание жидкостей на дно духовки. Проветривайте помещение после уборки. Это поможет избежать лишней влаги и запахов.

Придерживаясь этих простых правил, вы не только облегчите уборку, но и продлите срок службы вашей бытовой техники.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи.



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