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Как вернуть белизну подошве кроссовок: секрет простого и быстрого метода

1:51
Недвижимость

Белоснежная подошва кроссовок и кед выглядит стильно и свежо, но быстро теряет свой безупречный вид из-за желтизны, вызванной временем, уличной грязью или химическими воздействиями. Однако не спешите расставаться с любимой парой — вернуть ей первозданную белизну можно быстро и просто, используя доступные средства.

Nike
Фото: Openverse by kikfoto, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Nike

Что вам потребуется:

  • Ацетон или жидкость для снятия лака с ацетоном.
  • Ватный диск или мягкая безворсовая салфетка.
  • Немного времени.

Как вернуть подошве чистоту:

  1. Нанесите 2-3 капли ацетона на ватный диск.
  2. Тщательно протрите загрязнённые участки подошвы.
  3. Удалите остатки ацетона сухой салфеткой.
  4. После первой обработки желтизна должна исчезнуть. Если пятна стойкие, повторите процедуру 2-3 раза. Подошва станет чистой, а её поверхность останется неповреждённой.

Ацетон — это мощный растворитель, который эффективно удаляет окислы и глубоко въевшуюся грязь. Он действует мгновенно, в отличие от народных средств, таких как сода или перекись водорода, которые требуют больше времени для достижения результата.

Важно: не используйте ацетон на обуви с цветными элементами, чтобы не повредить краску. Перед обработкой подошвы с текстурой обязательно протестируйте средство на незаметном участке. После чистки протрите подошву влажной салфеткой, чтобы удалить остатки ацетона.

Если под рукой нет ацетона, попробуйте следующие методы:

  • Зубная паста и щётка для устранения свежих загрязнений.
  • Перекись водорода и сода для более стойких пятен (процесс может занять больше времени).
  • Специальные средства для очистки белых подошв.

Уточнения

Кроссовки (ед. ч. — кроссовка) - это вид обуви, предназначенный преимущественно для занятий спортом и активного отдыха, а также повседневной носки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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