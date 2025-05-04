Эти 2 устройства тайно сжирают 28% вашей электроэнергии! Срочно выключайте из розетки

3:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие ошибочно полагают, что выключенные из сети приборы не потребляют электроэнергию. Однако даже в режиме ожидания они расходуют электричество.

Фото: unsplash.com by Luke Chesser lukechesser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Компьютер

Особенно много энергии потребляют телевизор и компьютер. В среднем они могут составлять до 28% от общего потребления электроэнергии в доме. Если вы ежедневно используете компьютер по 5 часов и телевизор столько же, это может привести к расходу до 20 кВт⋅ч. Игровые компьютеры и большие телевизоры потребляют еще больше — до 80 и 30 кВт⋅ч соответственно. Чтобы сэкономить электроэнергию, важно выключать эти устройства из розетки, когда они не используются.

Другие значимые потребители электроэнергии включают:

Холодильник . Постоянно работая, он потребляет много энергии. Выбирайте энергоэффективные модели и следите за поддержанием оптимальной температуры.

. Постоянно работая, он потребляет много энергии. Выбирайте энергоэффективные модели и следите за поддержанием оптимальной температуры. Стиральная машина . Автоматические стиральные машины, особенно при использовании горячей воды, могут значительно увеличить расход энергии. Используйте экономичные режимы и загружайте машину полностью.

. Автоматические стиральные машины, особенно при использовании горячей воды, могут значительно увеличить расход энергии. Используйте экономичные режимы и загружайте машину полностью. Электрочайник . Частое использование может привести к расходу от 10 до 22 кВт⋅ч в месяц. Обратите внимание на мощность устройства: чем она ниже, тем меньше электроэнергии оно потребляет.

. Частое использование может привести к расходу от 10 до 22 кВт⋅ч в месяц. Обратите внимание на мощность устройства: чем она ниже, тем меньше электроэнергии оно потребляет. Фен . Даже если вы используете его всего час в неделю, он может потреблять от 2,5 до 5,5 кВт⋅ч. Выбирайте фены с оптимальной мощностью и ограничивайте время их использования.

. Даже если вы используете его всего час в неделю, он может потреблять от 2,5 до 5,5 кВт⋅ч. Выбирайте фены с оптимальной мощностью и ограничивайте время их использования. Микроволновая печь. Она потребляет примерно вдвое меньше электроэнергии, чем электрочайник.

Как сократить расходы на электроэнергию

Выключайте приборы из розетки . Это особенно важно для устройств, которые продолжают потреблять энергию в режиме ожидания.

. Это особенно важно для устройств, которые продолжают потреблять энергию в режиме ожидания. Используйте энергоэффективные приборы . Обратите внимание на класс энергоэффективности при выборе бытовой техники.

. Обратите внимание на класс энергоэффективности при выборе бытовой техники. Сделайте использование техники оптимальным . Стирайте полные загрузки, применяйте экономичные режимы стирки и приготовления пищи.

. Стирайте полные загрузки, применяйте экономичные режимы стирки и приготовления пищи. Следите за исправностью приборов . Неисправные устройства могут потреблять больше электричества.

. Неисправные устройства могут потреблять больше электричества. Поменяйте лампы накаливания на светодиодные . Светодиодные лампы потребляют значительно меньше электроэнергии.

. Светодиодные лампы потребляют значительно меньше электроэнергии. Поддерживайте оптимальную температуру в помещении. Это поможет снизить нагрузку на системы отопления и кондиционирования.

Сокращение потребления электроэнергии не только помогает заботиться о природе, но и позволяет сэкономить на оплате счетов за электричество. Анализ потребления и простые меры по оптимизации помогут значительно уменьшить ваши расходы.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



Компью́тер (англ. computer, МФА: [kəmˈpjuː.tə(ɹ)] — «вычислитель», от лат. computare — считать, вычислять) — функциональное устройство, способное выполнять значительный объём вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без прямого вмешательства человека.



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