Эти 2 устройства тайно сжирают 28% вашей электроэнергии! Срочно выключайте из розетки

Многие ошибочно полагают, что выключенные из сети приборы не потребляют электроэнергию. Однако даже в режиме ожидания они расходуют электричество.
Особенно много энергии потребляют телевизор и компьютер. В среднем они могут составлять до 28% от общего потребления электроэнергии в доме. Если вы ежедневно используете компьютер по 5 часов и телевизор столько же, это может привести к расходу до 20 кВт⋅ч. Игровые компьютеры и большие телевизоры потребляют еще больше — до 80 и 30 кВт⋅ч соответственно. Чтобы сэкономить электроэнергию, важно выключать эти устройства из розетки, когда они не используются.
Другие значимые потребители электроэнергии включают:
Как сократить расходы на электроэнергию
Сокращение потребления электроэнергии не только помогает заботиться о природе, но и позволяет сэкономить на оплате счетов за электричество. Анализ потребления и простые меры по оптимизации помогут значительно уменьшить ваши расходы.
Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.
Компью́тер (англ. computer, МФА: [kəmˈpjuː.tə(ɹ)] — «вычислитель», от лат. computare — считать, вычислять) — функциональное устройство, способное выполнять значительный объём вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без прямого вмешательства человека.
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