Тараканы ушли навсегда, и всё благодаря предмету из ванной

Звучит как шутка, но это реальный способ избавиться от тараканов и муравьёв без ядов и аэрозолей.
На Земле насчитывается более 3500 видов тараканов. Самые распространённые в городах — немецкие, американские и восточные. Первые — мелкие и коричневые, вторые — крупные и почти чёрные, третьи — среднего размера, тёмные, с блестящим панцирем.
Тараканы не только неприятны внешне. Они могут переносить опасные бактерии: сальмонеллу, стрептококки, стафилококки, а иногда и вирусы, включая полиомиелит. Питаются они всем — от крошек на полу до фекалий. Бактерии могут жить в их организме месяцами, передаваясь через фекалии. А если заражённую еду съест человек — проблемы не заставят себя ждать.
Вот самые частые укрытия:
А теперь о решении.
Если спреи, ловушки и магазинные приманки не работают, попробуйте простую смесь:
Эта пара действует как приманка: сладкое привлекает насекомых, а паста становится смертельным сюрпризом. Средство безопасно для детей и животных, не испаряет токсинов и не вредит воздуху в доме. Раскладывайте порции смеси в местах скопления тараканов и муравьёв — особенно там, где они появляются чаще всего.
Этот метод стал вирусным в соцсетях — и не зря. Он сочетает простоту, доступность и эффективность без вреда для здоровья.
Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).
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