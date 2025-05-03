Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти курортные города Европы могут исчезнуть: что происходит с легендарными спа Европы
Эмульгаторы и здоровье кишечника: скрытые угрозы и риск рака в любимом йогурте
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты
Витамины не помогут, если вы продолжаете это делать с ногтями
Живые окаменелости с крыльями: эти птицы жили при динозаврах — и существуют до сих пор
Секреты Уайатта Рассела: что его родители на самом деле думают о его роли в Marvel
Малый бизнес наступает: как крымские компании покоряют интернет-рынок
Солнце, компост и терпение: схема, по которой арбуз получается сладким с первого раза
Боль в груди больше не пугает: что умеет новый ИИ-алгоритм

Тараканы ушли навсегда, и всё благодаря предмету из ванной

1:51
Недвижимость

Звучит как шутка, но это реальный способ избавиться от тараканов и муравьёв без ядов и аэрозолей.

Рыжий таракан
Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Рыжий таракан

На Земле насчитывается более 3500 видов тараканов. Самые распространённые в городах — немецкие, американские и восточные. Первые — мелкие и коричневые, вторые — крупные и почти чёрные, третьи — среднего размера, тёмные, с блестящим панцирем.

Зачем их бояться

Тараканы не только неприятны внешне. Они могут переносить опасные бактерии: сальмонеллу, стрептококки, стафилококки, а иногда и вирусы, включая полиомиелит. Питаются они всем — от крошек на полу до фекалий. Бактерии могут жить в их организме месяцами, передаваясь через фекалии. А если заражённую еду съест человек — проблемы не заставят себя ждать.

Где они прячутся

Вот самые частые укрытия:

  • трещины в стенах;
  • зона за холодильником и под раковиной;
  • шкафы, ящики, картонные коробки;
  • кладовки, под мебелью, у бойлеров;
  • канализация и даже сад.

А теперь о решении.

Народный лайфхак с зубной пастой

Если спреи, ловушки и магазинные приманки не работают, попробуйте простую смесь:

  • зубная паста;
  • сахар.

Эта пара действует как приманка: сладкое привлекает насекомых, а паста становится смертельным сюрпризом. Средство безопасно для детей и животных, не испаряет токсинов и не вредит воздуху в доме. Раскладывайте порции смеси в местах скопления тараканов и муравьёв — особенно там, где они появляются чаще всего.

Этот метод стал вирусным в соцсетях — и не зря. Он сочетает простоту, доступность и эффективность без вреда для здоровья.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай
Садоводство, цветоводство
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай Аудио 
Западная игрушка сломалась: российская армия уничтожила главный козырь ВСУ
Военные новости
Западная игрушка сломалась: российская армия уничтожила главный козырь ВСУ Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай
Последние материалы
Соло, которое едва не исчезло: Брайан Мэй рассказал о творческом споре с Фредди Меркьюри
Тараканы ушли навсегда, и всё благодаря предмету из ванной
Сладкое, от которого растут мышцы: три вещества, которые делают спорт легче
Гладиатору — 25: как изменились звёзды культового фильма и секрет вечной молодости Конни Нильсен
Очищение, после которого не остаётся ничего… кроме экземы
Туристы едут в Монголию за новыми впечатлениями от шаманизма
Растаяли в мгновение ока: билеты на Глюкозу исчезли за рекордные 3 минуты — такое возможно?
Они больше не вернутся: Ford прощается с настоящими драйверами
Всего 3 продукта и прощай, жир на животе: научный прорыв в борьбе с лишним весом
Солнце не прощает: вы не поверите, насколько быстро перегревается собака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.