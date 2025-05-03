Тараканы ушли навсегда, и всё благодаря предмету из ванной

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Звучит как шутка, но это реальный способ избавиться от тараканов и муравьёв без ядов и аэрозолей.

Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Рыжий таракан

На Земле насчитывается более 3500 видов тараканов. Самые распространённые в городах — немецкие, американские и восточные. Первые — мелкие и коричневые, вторые — крупные и почти чёрные, третьи — среднего размера, тёмные, с блестящим панцирем.

Зачем их бояться

Тараканы не только неприятны внешне. Они могут переносить опасные бактерии: сальмонеллу, стрептококки, стафилококки, а иногда и вирусы, включая полиомиелит. Питаются они всем — от крошек на полу до фекалий. Бактерии могут жить в их организме месяцами, передаваясь через фекалии. А если заражённую еду съест человек — проблемы не заставят себя ждать.

Где они прячутся

Вот самые частые укрытия:

трещины в стенах;

зона за холодильником и под раковиной;

шкафы, ящики, картонные коробки;

кладовки, под мебелью, у бойлеров;

канализация и даже сад.

А теперь о решении.

Народный лайфхак с зубной пастой

Если спреи, ловушки и магазинные приманки не работают, попробуйте простую смесь:

зубная паста;

сахар.

Эта пара действует как приманка: сладкое привлекает насекомых, а паста становится смертельным сюрпризом. Средство безопасно для детей и животных, не испаряет токсинов и не вредит воздуху в доме. Раскладывайте порции смеси в местах скопления тараканов и муравьёв — особенно там, где они появляются чаще всего.

Этот метод стал вирусным в соцсетях — и не зря. Он сочетает простоту, доступность и эффективность без вреда для здоровья.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).



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