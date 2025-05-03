Жара подкрадётся ночью: ошибка в квартире, из-за которой вы не уснёте до утра

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда за окном +30, квартира превращается в духовку. И даже кондиционер не всегда спасает: он шумит, сушит воздух, тянет электричество, а иногда просто не справляется. Но есть и другие способы сохранить прохладу — более экологичные, доступные и не менее эффективные.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Интерьер

1. Затенение — ваша первая линия защиты

До 80% жары в квартиру приносит солнце через окна. Закройте ему дорогу!

Лучше всего работают комбинированные решения:

внешняя защита — маркизы, роллеты, солнцезащитные сетки;

внутренняя — плотные шторы из светонепроницаемых тканей.

Эффект усиливается, если использовать несколько слоев одновременно.

2. Меньше тепла — меньше жары

Некоторые привычки делают квартиру теплее. Избегайте их днем:

не включайте духовку и плиту;

не сушите волосы феном;

отложите долгий горячий душ до вечера.

Летом лучше готовить утром, умываться холодной водой и есть холодные блюда.

3. Вентилятор и сквозняк — мощный тандем

Вентилятор в прохладной комнате — это уже не просто циркуляция воздуха, а реальное спасение.

А если вы проветриваете правильно (на рассвете и после заката), создавая поперечный поток, жаркий воздух уходит — и квартира дышит.

4. Освежающий интерьер — больше, чем декор

Материалы и цвета тоже влияют на температуру в помещении:

светлый текстиль и натуральные ткани (лен, хлопок);

покрывала с эффектом дерева, камня или шелка.

Темные ковры и синтетика, наоборот, накапливают тепло. Даже небольшая перестановка мебели может дать ощущение простора и свежести.

5. Главное — не охладиться, а не перегреться

Любое охлаждение не сработает, если вы не мешаете теплу попасть в дом. Ваша цель — не борьба, а профилактика:

теплоотражающие пленки;

шторы с охлаждающим эффектом;

утепление стен;

минимизация теплогенерации внутри.

Если начать подготовку уже весной, даже самая суровая жара не застанет вас врасплох.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.