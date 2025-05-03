Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гриль не нужен, как оказалось: вот зачем мясо кладут во фритюрницу
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Капуста, которая кормит весь год: сорт, о котором многие не знают
Омлет без венчика и без корочки — французский способ, о котором забыли
Жир у корней, как назло? Один неожиданный трюк решает проблему без сухих спреев
Боль — не прогресс: почему старая школа тренировок больше не работает
Минус 10 лет не получится: если продолжаешь использовать эти бьюти-приёмы
Первые клещи уже проснулись: как не стать их ужином в этом сезоне
Летний рай: это место в Англии чуть не стёрли — теперь туда едут со всей страны

Жара подкрадётся ночью: ошибка в квартире, из-за которой вы не уснёте до утра

2:15
Недвижимость

Когда за окном +30, квартира превращается в духовку. И даже кондиционер не всегда спасает: он шумит, сушит воздух, тянет электричество, а иногда просто не справляется. Но есть и другие способы сохранить прохладу — более экологичные, доступные и не менее эффективные.

Интерьер
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер

1. Затенение — ваша первая линия защиты

До 80% жары в квартиру приносит солнце через окна. Закройте ему дорогу!
Лучше всего работают комбинированные решения:

  • внешняя защита — маркизы, роллеты, солнцезащитные сетки;
  • внутренняя — плотные шторы из светонепроницаемых тканей.

Эффект усиливается, если использовать несколько слоев одновременно.

2. Меньше тепла — меньше жары

Некоторые привычки делают квартиру теплее. Избегайте их днем:

  • не включайте духовку и плиту;
  • не сушите волосы феном;
  • отложите долгий горячий душ до вечера.

Летом лучше готовить утром, умываться холодной водой и есть холодные блюда.

3. Вентилятор и сквозняк — мощный тандем

Вентилятор в прохладной комнате — это уже не просто циркуляция воздуха, а реальное спасение.
А если вы проветриваете правильно (на рассвете и после заката), создавая поперечный поток, жаркий воздух уходит — и квартира дышит.

4. Освежающий интерьер — больше, чем декор

Материалы и цвета тоже влияют на температуру в помещении:

  • светлый текстиль и натуральные ткани (лен, хлопок);
  • покрывала с эффектом дерева, камня или шелка.

Темные ковры и синтетика, наоборот, накапливают тепло. Даже небольшая перестановка мебели может дать ощущение простора и свежести.

5. Главное — не охладиться, а не перегреться

Любое охлаждение не сработает, если вы не мешаете теплу попасть в дом. Ваша цель — не борьба, а профилактика:

  • теплоотражающие пленки;
  • шторы с охлаждающим эффектом;
  • утепление стен;
  • минимизация теплогенерации внутри.

Если начать подготовку уже весной, даже самая суровая жара не застанет вас врасплох.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Здоровье
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все Аудио 
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Еда и рецепты
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи Аудио 
Западная игрушка сломалась: российская армия уничтожила главный козырь ВСУ
Военные новости
Западная игрушка сломалась: российская армия уничтожила главный козырь ВСУ Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай
Последние материалы
Международный терроризм: Киев угрожает нанести удар по Красной Площади
Забудьте про соль в посудомойке — и вот что вас ждет
Кошка облизывает руку — проявление любви или сигнал тревоги
Праздники на носу, а маникюр разрушен? Вот как спасти ногти за 5 минут
Вместо пирожков — лавашные треугольники: хрустящие, сытные, удобные
Творожные палочки, которые даже сырники заставят покраснеть от зависти
Обработка кипятком, мыльная тряпка и торф: весенняя формула идеальной теплицы
Греция, о которой вы не знали: Мезапос шепчет легенды о пиратах, а виды пленяют навсегда!
Дача как пятизвёздочный отель — только лучше, тише и дешевле
Неожиданный алгоритм: лифты под контролем — безопасность пассажиров на новом уровне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.