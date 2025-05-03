Жара подкрадётся ночью: ошибка в квартире, из-за которой вы не уснёте до утра

Когда за окном +30, квартира превращается в духовку. И даже кондиционер не всегда спасает: он шумит, сушит воздух, тянет электричество, а иногда просто не справляется. Но есть и другие способы сохранить прохладу — более экологичные, доступные и не менее эффективные.
До 80% жары в квартиру приносит солнце через окна. Закройте ему дорогу!
Лучше всего работают комбинированные решения:
Эффект усиливается, если использовать несколько слоев одновременно.
Некоторые привычки делают квартиру теплее. Избегайте их днем:
Летом лучше готовить утром, умываться холодной водой и есть холодные блюда.
Вентилятор в прохладной комнате — это уже не просто циркуляция воздуха, а реальное спасение.
А если вы проветриваете правильно (на рассвете и после заката), создавая поперечный поток, жаркий воздух уходит — и квартира дышит.
Материалы и цвета тоже влияют на температуру в помещении:
Темные ковры и синтетика, наоборот, накапливают тепло. Даже небольшая перестановка мебели может дать ощущение простора и свежести.
Любое охлаждение не сработает, если вы не мешаете теплу попасть в дом. Ваша цель — не борьба, а профилактика:
Если начать подготовку уже весной, даже самая суровая жара не застанет вас врасплох.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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