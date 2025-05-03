Протёр пол — исчез стресс: ритуал, который знали наши бабушки

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2:52
Недвижимость

Все мы знаем, как важна регулярная уборка для поддержания чистоты и здоровья в доме. Но что, если я скажу, что с помощью одного простого ингредиента вы можете не только очистить полы, но и избавиться от негатива, который накапливается в вашем доме? Это не магия, а простой, но мощный трюк, который действует уже многие века.

Мытьё пола
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё пола

Соль — волшебное очищающее средство

Добавив в воду для мытья полов щепотку соли, вы получите не только чистоту, но и энергию свежести в вашем доме. Морская или гималайская соль используется с древних времен как символ очищения не только физического, но и духовного. По словам специалиста по очищению пространства Линды Шпачковой, соль помогает нейтрализовать тяжелую или негативную энергию, которая может накопиться в доме, особенно после конфликтов, стресса или болезни. С помощью этого простого ритуала вы "смываете" с помещения застойные энергии и восстанавливаете гармонию.

Как приготовить раствор для уборки

Для того чтобы ваш дом наполнился чистотой и свежестью, следуйте этим простым шагам:

Что потребуется:

  • 5 литров горячей воды
  • 1 чайная ложка морской или гималайской соли
  • (по желанию) несколько капель эфирного масла (лаванды, лимона или эвкалипта)

Действия:

  • Растворите соль в горячей воде и дайте немного настояться.
  • Если хотите, добавьте несколько капель ароматного масла, чтобы создать приятную атмосферу.
  • Протирайте полы, начиная с входной двери и двигаясь к задней части помещения — важно завершить уборку за пределами квартиры.
  • После уборки обязательно вылейте использованную воду за пределы дома, чтобы избавиться от негативной энергии.

Совет: повторяйте этот ритуал в дни полнолуний или новолуний, а также всякий раз, когда чувствуете, что атмосфера в доме стала напряженной.

Усиление эффекта

Чтобы усилить очищение, можно добавить в раствор другие натуральные компоненты:

  • Уксус — антибактериальное средство, нейтрализующее неприятные запахи.
  • Пищевая сода — помогает избавиться от жира и грязи.
  • Лимонный сок — придаст свежий аромат и усилит очищающие свойства.

Пропорции можно варьировать, но всегда помните: немного достаточно для достижения эффекта!

Когда проводить такую уборку

Эта уборка станет настоящим ритуалом, когда:

  • Вы возвращаетесь домой после тяжелого дня.
  • Происходят ссоры с близкими или вы переживаете стресс.
  • Чувствуете застой или усталость.
  • Хочется очистить воздух после важного события или встречи.
  • Начинается новый месяц или этап в жизни.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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