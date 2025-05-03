Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летний рай: это место в Англии чуть не стёрли — теперь туда едут со всей страны
Секрет сочного фарша: как приготовить пельмени с курицей, от которых не оторваться
Подруги беременной визажистки Галустяна назвали их хорошей парой
Новинка от 7UP: лимонад без сахара уже в магазинах — что о нём думают покупатели
Эти роботы творят чудеса без клеток — новосибирская разработка удивила промышленность
Международный терроризм: Киев угрожает нанести удар по Красной Площади
Кошка облизывает руку — проявление любви или сигнал тревоги
Праздники на носу, а маникюр разрушен? Вот как спасти ногти за 5 минут
Вместо пирожков — лавашные треугольники: хрустящие, сытные, удобные

Забудьте про соль в посудомойке — и вот что вас ждет

1:58
Недвижимость

Когда вы в последний раз проверяли, есть ли соль в вашей посудомоечной машине? Может, вы даже не знали, что соль для посудомойки играет важную роль в её работе. Однако, что случится, если забыть об этом элементе?

посудомойка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
посудомойка

Соль для посудомоечной машины не просто добавляется по привычке. Она необходима для эффективной работы устройства. Соль используется в системе умягчения воды, где она помогает уменьшить жесткость воды, что делает процесс мытья посуды более эффективным. Это также предотвращает образование накипи, которая может повредить машину и оставить пятна на посуде.

Процесс очень прост: соль вступает в реакцию с ионообменными смолами в умягчителе, и в результате жесткость воды снижается. Это не влияет напрямую на цикл стирки, но после завершения своей работы соль удаляется с помощью сточных вод. Важно помнить, что даже если вы забыли добавить соль в машину на один или два цикла, это не вызовет катастрофы. Однако на длительной дистанции это может привести к накоплению накипи и повреждению машины.

Но что если у вас нет соли? В некоторых случаях можно обойтись без неё, если вы используете комбинированные моющие средства, которые уже содержат соль. Однако этот вариант подходит только для мягкой или средней жесткости воды. Если же вода в вашем регионе жесткая, соль обязательно должна быть в машине. В противном случае на посуде будут оставаться пятна, а сама машина будет работать с меньшей эффективностью, потреблять больше воды и энергии, что в итоге приведет к более частым поломкам.

Если вы вдруг заметили, что на вашей посуде осталась накипь или посудомойка работает хуже, добавьте соль в смягчитель воды и используйте средство для удаления накипи. Эти простые шаги помогут вернуть машине прежнюю эффективность.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Западная игрушка сломалась: российская армия уничтожила главный козырь ВСУ
Военные новости
Западная игрушка сломалась: российская армия уничтожила главный козырь ВСУ Аудио 
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Авто
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке Аудио 
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Домашние животные
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай
Последние материалы
Международный терроризм: Киев угрожает нанести удар по Красной Площади
Забудьте про соль в посудомойке — и вот что вас ждет
Кошка облизывает руку — проявление любви или сигнал тревоги
Праздники на носу, а маникюр разрушен? Вот как спасти ногти за 5 минут
Вместо пирожков — лавашные треугольники: хрустящие, сытные, удобные
Творожные палочки, которые даже сырники заставят покраснеть от зависти
Обработка кипятком, мыльная тряпка и торф: весенняя формула идеальной теплицы
Греция, о которой вы не знали: Мезапос шепчет легенды о пиратах, а виды пленяют навсегда!
Дача как пятизвёздочный отель — только лучше, тише и дешевле
Неожиданный алгоритм: лифты под контролем — безопасность пассажиров на новом уровне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.