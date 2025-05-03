Забудьте про соль в посудомойке — и вот что вас ждет

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда вы в последний раз проверяли, есть ли соль в вашей посудомоечной машине? Может, вы даже не знали, что соль для посудомойки играет важную роль в её работе. Однако, что случится, если забыть об этом элементе?

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky посудомойка

Соль для посудомоечной машины не просто добавляется по привычке. Она необходима для эффективной работы устройства. Соль используется в системе умягчения воды, где она помогает уменьшить жесткость воды, что делает процесс мытья посуды более эффективным. Это также предотвращает образование накипи, которая может повредить машину и оставить пятна на посуде.

Процесс очень прост: соль вступает в реакцию с ионообменными смолами в умягчителе, и в результате жесткость воды снижается. Это не влияет напрямую на цикл стирки, но после завершения своей работы соль удаляется с помощью сточных вод. Важно помнить, что даже если вы забыли добавить соль в машину на один или два цикла, это не вызовет катастрофы. Однако на длительной дистанции это может привести к накоплению накипи и повреждению машины.

Но что если у вас нет соли? В некоторых случаях можно обойтись без неё, если вы используете комбинированные моющие средства, которые уже содержат соль. Однако этот вариант подходит только для мягкой или средней жесткости воды. Если же вода в вашем регионе жесткая, соль обязательно должна быть в машине. В противном случае на посуде будут оставаться пятна, а сама машина будет работать с меньшей эффективностью, потреблять больше воды и энергии, что в итоге приведет к более частым поломкам.

Если вы вдруг заметили, что на вашей посуде осталась накипь или посудомойка работает хуже, добавьте соль в смягчитель воды и используйте средство для удаления накипи. Эти простые шаги помогут вернуть машине прежнюю эффективность.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.