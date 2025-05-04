Забудьте про химчистку: вот как отстирать матрас дома

Знали ли вы, что матрас может быть настоящим "сборищем" пятен, запахов и пыли, даже если он кажется чистым? Но не спешите отчаиваться — большинство проблем можно решить простыми домашними методами.
Используйте бытовую химию, но внимательно смотрите на состав — особенно для аллергиков и детей важна экологичность.
Пароочиститель — отличный помощник! Он выдувает грязь и пыль, не промачивая матрас.
Двусторонние модели переворачивайте каждые 4-5 недель, односторонние — хотя бы проветривайте, чтобы избежать сырости.
Этот метод — только для глубокой очистки. Важно:
Матрас может пахнуть сыростью, табаком или мочой. Чтобы убрать неприятные ароматы, применяйте соду, уксус или смеси с лимонной кислотой. А вот хлорку лучше не использовать — запах останется надолго.
Самый простой совет — используйте наматрасник или водонепроницаемый чехол. Он защищает от пятен и пыли, легко снимается и стирается.
Матра́с матра́ц (от араб. матра - место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.
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