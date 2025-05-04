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Забудьте про химчистку: вот как отстирать матрас дома

2:15
Недвижимость

Знали ли вы, что матрас может быть настоящим "сборищем" пятен, запахов и пыли, даже если он кажется чистым? Но не спешите отчаиваться — большинство проблем можно решить простыми домашними методами.

матрас
Фото: https://commons.wikimedia.org by Coconn10, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
матрас

Основные правила ухода за матрасом

Используйте бытовую химию, но внимательно смотрите на состав — особенно для аллергиков и детей важна экологичность.
Пароочиститель — отличный помощник! Он выдувает грязь и пыль, не промачивая матрас.
Двусторонние модели переворачивайте каждые 4-5 недель, односторонние — хотя бы проветривайте, чтобы избежать сырости.

Как чистить матрас от пятен

  • Косметика. Для свежих пятен — промокните тканью, не трите! Удаляют следы мицеллярная вода или перекись водорода. Старые пятна посыпьте содой, оставьте на пару часов, затем пропылесосьте.
  • Кровь. Смешайте крахмал, соль и перекись водорода — получится паста. Нанесите, дождитесь высыхания, уберите остатки. Или попробуйте соду, разведённую водой.
  • Моча и пот. Сначала промокните жидкость салфетками. Потом используйте уксус с содой (1:3), лимонную кислоту с солью или самодельный пятновыводитель: вода, уксус, порошок и сода.

Как использовать моющий пылесос

Этот метод — только для глубокой очистки. Важно:

  • Сначала сухая уборка.
  • Залейте в пылесос воду с мягким средством.
  • Обработайте матрас, избегая избытка влаги.
  • Переключите на всасывание жидкости.
  • Просушите на солнце или в проветриваемой комнате.

Как избавиться от запахов

Матрас может пахнуть сыростью, табаком или мочой. Чтобы убрать неприятные ароматы, применяйте соду, уксус или смеси с лимонной кислотой. А вот хлорку лучше не использовать — запах останется надолго.

Как сохранить матрас чистым надолго

Самый простой совет — используйте наматрасник или водонепроницаемый чехол. Он защищает от пятен и пыли, легко снимается и стирается.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра - место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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