Забудьте про химчистку: вот как отстирать матрас дома

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Знали ли вы, что матрас может быть настоящим "сборищем" пятен, запахов и пыли, даже если он кажется чистым? Но не спешите отчаиваться — большинство проблем можно решить простыми домашними методами.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Coconn10, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ матрас

Основные правила ухода за матрасом

Используйте бытовую химию, но внимательно смотрите на состав — особенно для аллергиков и детей важна экологичность.

Пароочиститель — отличный помощник! Он выдувает грязь и пыль, не промачивая матрас.

Двусторонние модели переворачивайте каждые 4-5 недель, односторонние — хотя бы проветривайте, чтобы избежать сырости.

Как чистить матрас от пятен

Косметика. Для свежих пятен — промокните тканью, не трите! Удаляют следы мицеллярная вода или перекись водорода. Старые пятна посыпьте содой, оставьте на пару часов, затем пропылесосьте.

Кровь. Смешайте крахмал, соль и перекись водорода — получится паста. Нанесите, дождитесь высыхания, уберите остатки. Или попробуйте соду, разведённую водой.

Моча и пот. Сначала промокните жидкость салфетками. Потом используйте уксус с содой (1:3), лимонную кислоту с солью или самодельный пятновыводитель: вода, уксус, порошок и сода.

Как использовать моющий пылесос

Этот метод — только для глубокой очистки. Важно:

Сначала сухая уборка.

Залейте в пылесос воду с мягким средством.

Обработайте матрас, избегая избытка влаги.

Переключите на всасывание жидкости.

Просушите на солнце или в проветриваемой комнате.

Как избавиться от запахов

Матрас может пахнуть сыростью, табаком или мочой. Чтобы убрать неприятные ароматы, применяйте соду, уксус или смеси с лимонной кислотой. А вот хлорку лучше не использовать — запах останется надолго.

Как сохранить матрас чистым надолго

Самый простой совет — используйте наматрасник или водонепроницаемый чехол. Он защищает от пятен и пыли, легко снимается и стирается.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра - место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.



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