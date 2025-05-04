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Жалюзи сверкают как новые: какой секретный раствор помогает отмыть их за час

2:50
Недвижимость

Жалюзи защищают от солнца и украшают интерьер, но вот чистка этих светозащитных панелек часто превращается в настоящую головную боль. Не переживайте — мы подготовили простую и понятную инструкцию, как справиться с этим дома, даже если вы никогда раньше этого не делали.

жалюзи
Фото: unsplash.com by Steinar Engeland, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
жалюзи

С чего начать? Сухая чистка

Пыль, собирающаяся на ламелях, портит вид и качество воздуха в комнате. Регулярная сухая чистка поможет:

  • Возьмите щетку и пульверизатор с водой. Жалюзи раскройте полностью, сметайте пыль сверху вниз, сначала с одной стороны, потом с другой.
  • Чтобы пыль не летала по комнате, сбрызните воздух рядом водой, но ни в коем случае не мочите сами ламели — иначе останутся грязные разводы.
  • Пылесос с мягкой насадкой — еще один быстрый способ. Выставьте минимальную мощность и аккуратно пройдитесь по поверхности, придерживая ламели рукой.

Чем отмыть жалюзи: подбираем средство

В зависимости от степени загрязнения и материала выбирайте подходящий вариант:

  • Слабое загрязнение: хозяйственное мыло, гель для посуды, жидкое мыло или порошок для стирки (без отбеливания).
  • Сложные пятна: уксусный раствор (1 часть уксуса, 2 части воды), кашица из соды и нашатыря, смесь перекиси и соды.

Важно! Следите, чтобы выбранное средство подходило материалу ваших жалюзи.


Полезные приспособления

Мягкая губка и салфетки — базовый набор. Но если хотите сэкономить время:

  • Специальные щетки для жалюзи — захватывают несколько ламелей сразу.
  • Самодельный инструмент: оберните кухонные щипцы губками или салфетками.
  • Для тщательной чистки подходят даже мягкие зубные щетки или кисти.

Чистка по материалам

Не все жалюзи одинаково реагируют на влагу:

  • Дерево: ни в коем случае не замачивайте! Только влажная, хорошо отжатая салфетка и специальные средства.
  • Металл (алюминий): замачивание — максимум 10-15 минут, используйте мягкую губку или щетку. Абразивы строго запрещены!
  • Пластик: выдерживает долгие замачивания, можно применять агрессивную химию (но сначала протестируйте на незаметном участке).

Как мыть снятые и висячие жалюзи

Если загрязнения легкие — мойте жалюзи прямо на окне. В случае с жиром и копотью (например, на кухне) лучше снять конструкцию и замочить ее полностью.

Итог

Уход за жалюзи — несложное, но требующее внимания дело. Регулярная чистка продлит срок службы конструкции и сохранит уют в вашем доме.

Уточнения

Жалюзи́ (фр. jalousie - "ревность") — светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей. Ламели могут быть неподвижными или поворачиваться вокруг своей оси для регулирования световых и воздушных потоков.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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