Жалюзи сверкают как новые: какой секретный раствор помогает отмыть их за час

Жалюзи защищают от солнца и украшают интерьер, но вот чистка этих светозащитных панелек часто превращается в настоящую головную боль. Не переживайте — мы подготовили простую и понятную инструкцию, как справиться с этим дома, даже если вы никогда раньше этого не делали.
Пыль, собирающаяся на ламелях, портит вид и качество воздуха в комнате. Регулярная сухая чистка поможет:
В зависимости от степени загрязнения и материала выбирайте подходящий вариант:
Важно! Следите, чтобы выбранное средство подходило материалу ваших жалюзи.
Мягкая губка и салфетки — базовый набор. Но если хотите сэкономить время:
Не все жалюзи одинаково реагируют на влагу:
Если загрязнения легкие — мойте жалюзи прямо на окне. В случае с жиром и копотью (например, на кухне) лучше снять конструкцию и замочить ее полностью.
Уход за жалюзи — несложное, но требующее внимания дело. Регулярная чистка продлит срок службы конструкции и сохранит уют в вашем доме.
Жалюзи́ (фр. jalousie - "ревность") — светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей. Ламели могут быть неподвижными или поворачиваться вокруг своей оси для регулирования световых и воздушных потоков.
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