Жалюзи сверкают как новые: какой секретный раствор помогает отмыть их за час

2:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жалюзи защищают от солнца и украшают интерьер, но вот чистка этих светозащитных панелек часто превращается в настоящую головную боль. Не переживайте — мы подготовили простую и понятную инструкцию, как справиться с этим дома, даже если вы никогда раньше этого не делали.

Фото: unsplash.com by Steinar Engeland, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ жалюзи

С чего начать? Сухая чистка

Пыль, собирающаяся на ламелях, портит вид и качество воздуха в комнате. Регулярная сухая чистка поможет:

Возьмите щетку и пульверизатор с водой. Жалюзи раскройте полностью, сметайте пыль сверху вниз, сначала с одной стороны, потом с другой.

Чтобы пыль не летала по комнате, сбрызните воздух рядом водой, но ни в коем случае не мочите сами ламели — иначе останутся грязные разводы.

Пылесос с мягкой насадкой — еще один быстрый способ. Выставьте минимальную мощность и аккуратно пройдитесь по поверхности, придерживая ламели рукой.

Чем отмыть жалюзи: подбираем средство

В зависимости от степени загрязнения и материала выбирайте подходящий вариант:

Слабое загрязнение: хозяйственное мыло, гель для посуды, жидкое мыло или порошок для стирки (без отбеливания).

Сложные пятна: уксусный раствор (1 часть уксуса, 2 части воды), кашица из соды и нашатыря, смесь перекиси и соды.

Важно! Следите, чтобы выбранное средство подходило материалу ваших жалюзи.



Полезные приспособления

Мягкая губка и салфетки — базовый набор. Но если хотите сэкономить время:

Специальные щетки для жалюзи — захватывают несколько ламелей сразу.

Самодельный инструмент: оберните кухонные щипцы губками или салфетками.

Для тщательной чистки подходят даже мягкие зубные щетки или кисти.

Чистка по материалам

Не все жалюзи одинаково реагируют на влагу:

Дерево: ни в коем случае не замачивайте! Только влажная, хорошо отжатая салфетка и специальные средства.

Металл (алюминий): замачивание — максимум 10-15 минут, используйте мягкую губку или щетку. Абразивы строго запрещены!

Пластик: выдерживает долгие замачивания, можно применять агрессивную химию (но сначала протестируйте на незаметном участке).

Как мыть снятые и висячие жалюзи

Если загрязнения легкие — мойте жалюзи прямо на окне. В случае с жиром и копотью (например, на кухне) лучше снять конструкцию и замочить ее полностью.

Итог

Уход за жалюзи — несложное, но требующее внимания дело. Регулярная чистка продлит срок службы конструкции и сохранит уют в вашем доме.

Уточнения

Жалюзи́ (фр. jalousie - "ревность") — светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей. Ламели могут быть неподвижными или поворачиваться вокруг своей оси для регулирования световых и воздушных потоков.



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