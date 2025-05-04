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Как постирать зимнюю куртку в машинке — откроете секрет без лишних затрат

3:16
Недвижимость

Верхняя одежда пачкается так же быстро, как и любая другая. Но многим кажется, что ухаживать за ней — это сплошная морока. Правда ли, что куртки нельзя стирать в машинке?

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

На самом деле всё зависит от материала и типа изделия. Некоторые варианты легко переносят стирку в автомате, а другие лучше доверить химчистке. Вот подробное руководство, которое поможет не испортить любимую вещь.

Какие куртки подойдут для машинной стирки

Первым делом ищем ярлычок с символами ухода. Если там перечёркнутый тазик — только химчистка. Если изображена рука в тазике — допустима только ручная стирка. Машинная разрешена, если указан тазик с цифрами (температура). Обратите внимание: если на куртке есть несъёмные детали из чувствительных материалов, машинка не подойдёт — придётся нести в химчистку.

Подготовка: не спешите закладывать вещь

Перед стиркой:

  • Опустошите все карманы.
  • Снимите мех, ремни, аксессуары.
  • Застирайте пятна хозяйственным мылом или спецсредством.
  • Застегните молнии и кнопки.
  • Выверните вещь наизнанку или используйте чехол для стирки.
  • Учтите: тяжёлая зимняя куртка при намокании становится очень тяжёлой, не каждая стиралка с этим справится.

Выбор средства и температуры

Подбирайте средство под материал: для мембраны — специальные жидкости, для синтетики — универсальные, но без хлора. Пуховики стираем только жидким средством или гелем. Порошок подойдёт для лёгких курток.

Температура:

  • Хлопок, лён — до 60°C.
  • Синтетика, смесовые ткани — 30-40°C.
  • Пух и перо — строго 30°C.

Режим стирки: важные нюансы

Ищите режим "верхняя одежда" или выбирайте:

  • Деликатный (30°C, низкий отжим).
  • Пуховик (особый режим барабана).
  • Ручной (минимум воды и оборотов).

Полиэстер и нейлон можно стирать на режиме "синтетика". Отжим лучше ставить на 600 об/мин, а пуховики вообще стирать без него или на минимальных оборотах.

Как загружать барабан

Стирайте куртку отдельно от других вещей. Разместите её равномерно, добавьте 2-5 специальных шаров или теннисных мячиков (предварительно вымочите их, чтобы не линяли). Это поможет избежать слипания наполнителя.

Как сушить куртку правильно

Идеально — повесить её на плечики в проветриваемом помещении. Для горизонтальной сушки используйте наклонную поверхность. Если разрешено, можно сушить в машине на деликатном режиме. Главное — держать изделие подальше от батарей и солнечных лучей.

Особенности для разных видов курток

Пуховик: стираем жидким средством при 30°C, с мячиками, на деликатном или режиме "пуховик". Отжим — 400-600 об/мин. При сушке периодически взбиваем наполнитель.

Мембранная куртка: используем спецсредство для мембраны, стираем при 40°C, на деликатном режиме.

Уточнения

Ку́ртка - чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся. Иногда противопоставляется пальто как длиннополой зимней и/или демисезонной верхней одежде, а также мужскому пиджаку и женскому жакету, как верхней одежде в холодную погоду.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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