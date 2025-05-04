Как постирать зимнюю куртку в машинке — откроете секрет без лишних затрат

Верхняя одежда пачкается так же быстро, как и любая другая. Но многим кажется, что ухаживать за ней — это сплошная морока. Правда ли, что куртки нельзя стирать в машинке?
На самом деле всё зависит от материала и типа изделия. Некоторые варианты легко переносят стирку в автомате, а другие лучше доверить химчистке. Вот подробное руководство, которое поможет не испортить любимую вещь.
Первым делом ищем ярлычок с символами ухода. Если там перечёркнутый тазик — только химчистка. Если изображена рука в тазике — допустима только ручная стирка. Машинная разрешена, если указан тазик с цифрами (температура). Обратите внимание: если на куртке есть несъёмные детали из чувствительных материалов, машинка не подойдёт — придётся нести в химчистку.
Перед стиркой:
Подбирайте средство под материал: для мембраны — специальные жидкости, для синтетики — универсальные, но без хлора. Пуховики стираем только жидким средством или гелем. Порошок подойдёт для лёгких курток.
Температура:
Ищите режим "верхняя одежда" или выбирайте:
Полиэстер и нейлон можно стирать на режиме "синтетика". Отжим лучше ставить на 600 об/мин, а пуховики вообще стирать без него или на минимальных оборотах.
Стирайте куртку отдельно от других вещей. Разместите её равномерно, добавьте 2-5 специальных шаров или теннисных мячиков (предварительно вымочите их, чтобы не линяли). Это поможет избежать слипания наполнителя.
Идеально — повесить её на плечики в проветриваемом помещении. Для горизонтальной сушки используйте наклонную поверхность. Если разрешено, можно сушить в машине на деликатном режиме. Главное — держать изделие подальше от батарей и солнечных лучей.
Пуховик: стираем жидким средством при 30°C, с мячиками, на деликатном или режиме "пуховик". Отжим — 400-600 об/мин. При сушке периодически взбиваем наполнитель.
Мембранная куртка: используем спецсредство для мембраны, стираем при 40°C, на деликатном режиме.
Ку́ртка - чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся. Иногда противопоставляется пальто как длиннополой зимней и/или демисезонной верхней одежде, а также мужскому пиджаку и женскому жакету, как верхней одежде в холодную погоду.
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