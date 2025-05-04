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Накипь внутри утюга? Один простой способ спасти вашу одежду

3:12
Недвижимость

Представьте: гладите любимую рубашку — и вдруг на ткани появляются грязные пятна. Виновник? Накипь внутри утюга. Она образуется из-за солей кальция и магния, которые оседают при использовании водопроводной воды. Эти отложения не только пачкают одежду, но и снижают эффективность прибора.

Утюг
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Утюг

Как понять, что пора чистить утюг

Вот основные признаки:

  • Из подошвы выходит ржавая жидкость.
  • Вещи после глажки покрываются пятнами.
  • Пар плохо проходит через отверстия.

Если игнорировать эти сигналы, можно попрощаться с утюгом — ремонт или покупка нового обойдутся дорого. А ведь почистить устройство можно быстро и просто!

Самоочистка: доверьтесь технике

Многие современные утюги оснащены функцией самоочистки. Ознакомьтесь с инструкцией к вашей модели: обычно процесс такой:

  • Залейте воду.
  • Разогрейте
  • Держите утюг над раковиной и запустите режим.
  • Дождитесь, пока из подошвы выйдут грязь и остатки накипи.

После процедуры вытрите утюг досуха и дайте ему остыть.

Народные средства: что найдётся у вас дома

Если самоочистки нет или вы хотите усилить эффект, попробуйте простые методы.

  • Столовый уксус. Смешайте уксус и воду (1:1), залейте в резервуар на одну треть. Нагрейте, подождите 10 минут, затем включите отпаривание — выйдет ржавая жидкость. После промойте чистой водой.
  • Лимонная кислота. Растворите 25 г порошка в стакане воды, залейте в утюг, нагрейте. Повторите процедуру отпаривания, чтобы убрать остатки кислоты.
  • Газированная вода. Минералка с углекислотой помогает растворить налёт. Просто залейте её в резервуар и действуйте по схеме с отпариванием.
  • Зубная паста. Нанесите немного пасты на остывшую подошву, разотрите мягкой тряпкой, слегка нагрейте, а потом удалите остатки влажной салфеткой. Для усиления эффекта можно добавить немного пищевой соды.
  • Пищевая сода. Смешайте соду с водой до состояния кашицы, нанесите на подошву, протрите мягкой тканью. Жёсткие губки не используйте — они поцарапают поверхность.

Магазинные средства: быстрые помощники

Если хотите готовое решение, выбирайте из этого:

  • Карандаши — нанесите на разогретую подошву, активируйте пар, и грязь уйдёт.
  • Порошки — разведите в воде, залейте, нагрейте, остудите, промойте.
  • Жидкие средства — аккуратно залейте в резервуар (лучше шприцом), прогрейте, отпаривайте, затем удаляйте остатки чистой водой.

Перед покупкой обязательно почитайте отзывы — порой бюджетные варианты работают ничуть не хуже дорогих!

Итоги

Регулярная чистка утюга — это не просто забота о приборе, а способ сохранить любимую одежду и избежать лишних трат. Не ждите, пока пятна испортят ваши вещи — действуйте заранее!

Уточнения

На́кипь - твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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