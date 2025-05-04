Весна пришла: один секрет сделает ваш дом чище за день

Весна — это не просто смена сезона, а настоящее обновление! Почему бы не начать его с собственного дома?
Начните с ревизии гардероба: зимние вещи можно подарить родственникам, отвезти на дачу или даже продать онлайн. Пересмотрите и весенние наряды — возможно, что-то разонравилось или вышло из моды?
Но не спешите выбрасывать! Мода циклична: тот самый плащ может снова стать хитом через пару лет. Просто уберите его в дальний угол шкафа.
Весна — идеальное время для генеральной уборки.
Не забудьте:
Совет: используйте мощную и удобную технику — так дело пойдёт быстрее.
С первыми тёплыми лучами грязные окна становятся особенно заметны. Хотите больше света и чистоты? Смело беритесь за мытьё!
Если живёте высоко, не рискуйте: используйте робота-мойщика или закажите промальпинистов (часто это организуют централизованно — узнайте у соседей).
Шторы легко постирать в машинке, если ткань не деликатная. Но будьте внимательны: хлопок и другие натуральные материалы могут сесть, если выбрать неправильный режим. Не хотите, чтобы шторы стали "коротышами"? Смотрите ярлыки!
Ковры? Пылесосим, чистим. А пластиковые или деревянные жалюзи можно пройтись пылесосом с насадкой или просто протереть влажной тряпочкой.
Весной и летом окна открыты почти всегда. Но вместе со свежим воздухом в дом попадают пыль, грязь, пыльца. Так что придётся чаще пылесосить и мыть пол.
Но зато даже простая уборка подарит вам ощущение обновления — без глобальных перемен в интерьере!
Тексти́ль (от лат. textus "ткань, материя") — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке. К текстилю относят также материю, не являющуюся тканью: трикотаж, войлок, современные нетканые и прочие материалы.
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Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".