Весна пришла: один секрет сделает ваш дом чище за день

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Весна — это не просто смена сезона, а настоящее обновление! Почему бы не начать его с собственного дома?

Фото: freepik is licensed under Public Domain Пылесос

Расхламление: что оставить, а что — отправить в прошлое

Начните с ревизии гардероба: зимние вещи можно подарить родственникам, отвезти на дачу или даже продать онлайн. Пересмотрите и весенние наряды — возможно, что-то разонравилось или вышло из моды?

Но не спешите выбрасывать! Мода циклична: тот самый плащ может снова стать хитом через пару лет. Просто уберите его в дальний угол шкафа.

Генеральная уборка: туда, куда редко заглядываете

Весна — идеальное время для генеральной уборки.

Не забудьте:

Отодвинуть диван, кресла, тумбочки.

Очистить пространство под кроватью.

Заглянуть за кухонные шкафчики.

Совет: используйте мощную и удобную технику — так дело пойдёт быстрее.

Окна: пускаем солнце в дом

С первыми тёплыми лучами грязные окна становятся особенно заметны. Хотите больше света и чистоты? Смело беритесь за мытьё!

Если живёте высоко, не рискуйте: используйте робота-мойщика или закажите промальпинистов (часто это организуют централизованно — узнайте у соседей).

Шторы и ковры: оживите текстиль

Шторы легко постирать в машинке, если ткань не деликатная. Но будьте внимательны: хлопок и другие натуральные материалы могут сесть, если выбрать неправильный режим. Не хотите, чтобы шторы стали "коротышами"? Смотрите ярлыки!

Ковры? Пылесосим, чистим. А пластиковые или деревянные жалюзи можно пройтись пылесосом с насадкой или просто протереть влажной тряпочкой.

Как сохранить порядок надолго

Весной и летом окна открыты почти всегда. Но вместе со свежим воздухом в дом попадают пыль, грязь, пыльца. Так что придётся чаще пылесосить и мыть пол.

Но зато даже простая уборка подарит вам ощущение обновления — без глобальных перемен в интерьере!

Уточнения

Тексти́ль (от лат. textus "ткань, материя") — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке. К текстилю относят также материю, не являющуюся тканью: трикотаж, войлок, современные нетканые и прочие материалы.



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