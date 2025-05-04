Вазы, огоньки и качели: как обычная терраса стала мечтой

2:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите сделать дачную террасу настоящим оазисом? Вот секрет! Даже простыми деталями можно превратить её в уютное место, где приятно отдыхать.

Фото: unsplash.com by Olu Eletu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Окно

Защитите террасу с помощью текстиля

Так как терраса почти всегда открытая, её нужно защищать от дождя и пыли. Отличное решение — длинные тканевые шторы с водоотталкивающей пропиткой. Они легко чистятся и придают пространству уютную атмосферу.

Украсьте живыми и сухими цветами

Не бойтесь ставить на террасу вазы с цветами — как свежими, так и засушенными. Полевые букеты и композиции из сухоцветов создадут особую дачную атмосферу. Главное, чтобы ваза подходила к стилю интерьера.

Добавьте магии с помощью огоньков

Гирлянды с крупными лампочками или настенные фонарики создают уютную вечернюю подсветку. Терраса в таких огоньках становится похожей на волшебную поляну.

Не забудьте про скатерти

Скатерти с бахромой или кисточками добавляют тепла и уюта. Они отлично вписываются в дачную атмосферу, а если выбрать ткани с грязе- и водоотталкивающей пропиткой, можно не бояться пятен.

Наполните террасу зеленью

Кашпо с растениями — прекрасное решение. Сочетайте разные размеры: напольные, подвесные, настенные. Регулярный уход за растениями сохранит их свежесть и красоту.

Установите качели или гамак

Качели — символ дачного отдыха. Это может быть кресло-кокон, скамейка или гамак. Только проверьте, выдержат ли балки нагрузки.

Добавьте текстильные элементы

Подушки, пледы, чехлы — всё это делает отдых мягче и уютнее. Лучше выбирать водоотталкивающие ткани, если планируете оставлять их на улице.

Украсьте в стиле этно или деревенского шика

Декор в этническом или деревенском стиле — венички из трав, деревянные украшения, пенёк-подставка — подчеркнёт аутентичность. Главное, чтобы всё смотрелось гармонично.

Уточнения

Терра́са (фр. terrasse "площадка"), Тера́са - земляная насыпь с площадкою; раска́т, насыпное возвышенье; широкое, просторное крыльцо, особенно каменное, горизонтальная или слегка наклонённая площадка, ограниченная уступом.





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