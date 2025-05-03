Комары не пройдут: как установить москитную сетку без единого шурупа

С наступлением тёплых дней так и хочется держать окна настежь. Но вместе с воздухом в дом стремятся и нежеланные гости: комары, осы и другие насекомые. Не установили стационарную сетку? Не беда. На помощь приходят удобные, недорогие и не требующие сверления варианты: магнитные и самоклеящиеся москитные сетки.
Современные сетки легко монтируются — никаких дрелей, саморезов и следов на раме. Монтаж занимает считанные минуты, а результат — надежная защита от насекомых и свободный приток воздуха.
Магнитные сетки закрываются автоматически благодаря встроенным магнитам. Они особенно удобны для дверей: достаточно пройти — и сетка сама сомкнётся за спиной.
Самоклеящиеся модели крепятся на липучку, не оставляют следов, а после сезона легко снимаются.
Хотя эти решения не так долговечны, как стационарные сетки, они идеальны для арендуемого жилья, дачи или временного решения. Обратите внимание на плотность сетки, способ крепления и возможность подгонки под размер.
ARCOL – магнитная сетка для французских дверей
Salone srl – компактная магнитная сетка для окна
EASYmaxx – сетка с системой Magic Click
Москитная сетка — сетчатая завеса, которая по периметру облегает кровать или спальную зону, чтобы обеспечить барьер для защиты от укусов комаров, москитов, мух и других вредных насекомых и, следовательно, от болезней, которые они могут нести.
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