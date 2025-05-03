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Комары не пройдут: как установить москитную сетку без единого шурупа

2:16
Недвижимость

С наступлением тёплых дней так и хочется держать окна настежь. Но вместе с воздухом в дом стремятся и нежеланные гости: комары, осы и другие насекомые. Не установили стационарную сетку? Не беда. На помощь приходят удобные, недорогие и не требующие сверления варианты: магнитные и самоклеящиеся москитные сетки.

Комар
Фото: PublicDomainPictures.net by Charles Rondeau, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комар

Без сверления и инструментов: быстрая защита своими руками

Современные сетки легко монтируются — никаких дрелей, саморезов и следов на раме. Монтаж занимает считанные минуты, а результат — надежная защита от насекомых и свободный приток воздуха.

Магнитные сетки закрываются автоматически благодаря встроенным магнитам. Они особенно удобны для дверей: достаточно пройти — и сетка сама сомкнётся за спиной.

Самоклеящиеся модели крепятся на липучку, не оставляют следов, а после сезона легко снимаются.

На что обратить внимание при выборе

Хотя эти решения не так долговечны, как стационарные сетки, они идеальны для арендуемого жилья, дачи или временного решения. Обратите внимание на плотность сетки, способ крепления и возможность подгонки под размер.

Топ-3 удобных решения 2025 года

ARCOL – магнитная сетка для французских дверей

  1. Отверстия: 1 мм, плотная полиэстеровая сетка.
  2. Магниты по всей длине: легко открывается и закрывается автоматически.
  3. Подходит даже для детей и домашних животных.
  4. Регулируется по ширине – просто подрежьте по инструкции.

Salone srl – компактная магнитная сетка для окна

  1. Размер: 100×100 см.
  2. В комплекте: магнитные полосы, зажимы, уголки, защитная ПВХ-плёнка.
  3. Легко устанавливается и быстро снимается — удобно для сезонного использования.

EASYmaxx – сетка с системой Magic Click

  1. Максимальный размер: 150×130 см.
  2. Крепление на 12 магнитных модулей — никакого сверления!
  3. Легко подгоняется под нужный размер.

Уточнения

Москитная сетка — сетчатая завеса, которая по периметру облегает кровать или спальную зону, чтобы обеспечить барьер для защиты от укусов комаров, москитов, мух и других вредных насекомых и, следовательно, от болезней, которые они могут нести.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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