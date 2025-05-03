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Не трать воду зря: физик развенчал главный миф о посудомоечной машине

1:49
Недвижимость

Каждый, у кого есть посудомоечная машина, хотя бы раз задавался этим вопросом: нужно ли ополаскивать тарелки перед тем, как отправить их в мойку? Ответ дал профессор физики Винченцо Скеттини — и он однозначен.

Посудомоечная машина
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посудомоечная машина

Посудомойка: экономия времени, воды и сил

Современные посудомоечные машины не только упрощают быт, но и работают эффективнее, чем ручная мойка. При полной загрузке устройство может использовать всего 5 литров воды, тогда как при мытье руками расход доходит до 34 литров. Кроме того, прибор экономит ваше время и электроэнергию, особенно при использовании эко-режимов.

Но чтобы посудомоечная машина работала на 100%, важно соблюдать несколько правил: не запускать её полупустой, использовать соль и ополаскиватель, правильно размещать посуду, регулярно чистить фильтры и — внимание — не ополаскивать посуду заранее.

Что говорит физика: никакой воды "на всякий случай"

Профессор Скеттини объясняет: посудомоечная машина моет посуду с помощью мощных струй воды с моющим средством. Этот напор создаёт механическое воздействие, которое смывает остатки еды. Вода при этом достаточно горячая, чтобы эффективно растворять жир.

Поэтому, по мнению физика, ополаскивание перед загрузкой не просто бесполезно — это вредная привычка, которая приводит к ненужному расходу воды и денег, пишет TuttoNotizie.eu.

Два разумных исключения

Профессор всё же отмечает: если на посуде остались плотные или засохшие остатки пищи, лучше убрать их салфеткой или соскрести ножом. Но лить воду заранее смысла нет — посудомойка справится сама.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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