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Ванная будущего уже в продаже: что такое капсульный душ и зачем он вам нужен

2:33
Недвижимость

В 2025 году ванная комната становится новой территорией комфорта, уединения и восстановления — настоящим убежищем от суеты внешнего мира. И самое радикальное изменение затрагивает сердце ванной — душевую зону.

Девушка в душе
Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в душе

Плоский душевой поддон, некогда считавшийся вершиной минимализма, официально уходит в прошлое. На смену ему приходит нечто гораздо более футуристичное и чувственное — капсульный душ, который уже называют главной революцией в дизайне интерьеров 2025 года.

Больше, чем душ: новая философия личного пространства

На протяжении последних лет ванная всё активнее перестает быть лишь функциональным пространством. Мы всё чаще ищем в ней место для уединения, восстановления и даже медитации. Раньше эту роль выполняла ванна. Потом — душевые с поддонами вровень с полом. Сегодня мы делаем следующий шаг.

Проектируя современные ванные, дизайнеры всё чаще ориентируются на потребность в перезагрузке. И капсульный душ идеально отвечает этому вызову.

Что такое капсульный душ

Капсульные душевые кабины — это закрытые конструкции, в которых всё подчинено одной цели: подарить человеку максимум расслабления и удовольствия. Внутри — мягкое светодиодное освещение, встроенные динамики с возможностью подключения любимых плейлистов, аромадиффузоры с эфирными маслами, паровые функции и даже звукоизоляция. Это домашний мини-СПА, где душ превращается в личный ритуал восстановления.

Форма, материалы, настроение: абсолютная кастомизация

Душевые капсулы доступны в самых разных конфигурациях — от минималистичных стеклянных капсул до футуристических металлических форм и моделей, обшитых деревом. Есть круглые, овальные и угловые решения, которые легко вписываются в современные квартиры и частные дома.

Появляется всё больше доступных по цене моделей, и кастомизация становится новым стандартом — вы можете выбрать не только форму и цвет, но и "начинку": от ароматерапии до "умного" управления через приложение.

Помимо комфорта, новые душевые капсулы фокусируются на энергоэффективности. Умные системы регулируют расход воды, температуру и давление струй, снижая нагрузку на экологию и ваш счёт за коммунальные услуги. 

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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