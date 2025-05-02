Весь дом жужжит и ползает? Эти простые советы спасут вас от нашествия насекомых

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Апрель заканчивается почти летним зноем. И хотя люди радуются теплу, оно приносит с собой не только повод для пикника, но и полчища непрошеных гостей — муравьев, мух, жуков и других насекомых, которым тоже не сидится в тени.

Фото: commons.wikimedia.org by Francisco Welter-Schultes, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Уховёртка обыкновенная

Закрывать окна и двери в такую погоду просто невозможно. Но и мириться с тем, что по дому и саду разгуливают крылатые и ползучие, тоже не вариант. К счастью, есть гуманные и действенные способы держать их на расстоянии, не превращая дом в химическую лабораторию.

Главное правило — чистота

Первое, что советуют эксперты GardenBuildingsDirect.co.uk — это порядок. Остатки еды, сладкие напитки, пролитый сок или даже крошки — магнит для насекомых. Регулярная уборка, особенно на кухне и возле окон, помогает не привлекать лишнего внимания. Контейнеры для мусора должны быть плотно закрыты, а корм для домашних животных — не оставаться надолго в мисках.

Натуральные репелленты работают не хуже покупных

Натуральные ароматы вроде лаванды, мяты, лимонника и гвоздики действуют на насекомых как "запретная зона". Расставьте по дому и саду аромасаше, эфирные масла или растения в горшках. Особенно эффективно — разместить такие растения у окон и дверей.

Мята отпугивает муравьев, лаванда действует на комаров, а цитрусовые ноты в целом не по вкусу большинству летающих и ползающих.

Замените лампы на теплый свет и подумайте об антимоскитных сетках

Насекомых привлекает яркий белый свет. Заменив лампы на более тёплые или жёлтые, можно снизить ночную активность нежеланных гостей. Если вы открываете окна на ночь, обязательно подумайте о простых антимоскитных сетках — это недорого, но невероятно эффективно.

Сад без насекомых — это реально

Уберите стоячую воду — от блюдец под цветами до старых ведер и водостоков. Это идеальная среда для размножения комаров. Обрезайте заросли, подметайте листья и не давайте саду превращаться в джунгли — беспорядок всегда притягивает больше живности. А ещё можно высадить в клумбы базилик, розмарин и лаванду — они не только украсят участок, но и поработают как природный щит.

Как подчёркивают в GardenBuildingsDirect.co.uk, насекомые действительно важны для экосистем — как опылители и пища для других существ. Но это не значит, что вы обязаны терпеть их на кухне, в спальне или в бокале с лимонадом.

Уточнения

Насеко́мые — класс беспозвоночных членистоногих животных. Согласно традиционной классификации, вместе с многоножками относятся к подтипу трахейнодышащих.



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