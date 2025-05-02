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Патио, которому позавидуют соседи: идеи от лучших дизайнеров

2:40
Недвижимость

С первыми тёплыми днями хочется выносить уют из дома наружу — и один из лучших способов подготовиться к летнему сезону отдыха и вечеринок — вдохнуть жизнь в своё патио.

Бунгало в США, Коннектикут
Фото: commons.wikimedia.org by Picabu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бунгало в США, Коннектикут

Идеальное патио на заднем дворе — это не просто пара стульев и столик. Это полноценная зона для жизни на свежем воздухе: здесь можно жарить овощи на гриле, устраивать званые ужины, работать за ноутбуком в тени или просто лежать с книгой в руках, наблюдая за облаками.

Гриль, коптильня и своя мини-кухня — не фантазия, а реальность

Если вы думаете, что открытая кухня — это роскошь для миллионеров, то дизайнер Лесли Саета вас переубедит. В её проекте всё под рукой: встраиваемый гриль, коптильня, остров для нарезки и сервировки, удобная обеденная зона.

Такая кухня не просто красиво смотрится — она превращает ваш двор в настоящую гастро-площадку. Готовка на свежем воздухе становится развлечением, а не рутиной, и даёт вам повод чаще звать друзей.

Не нравится вид за забором? Сделайте из него арт-объект

Когда панорама не радует глаз — берите дело в свои руки. Дизайнеры из Hamilton Design Associates закрыли не самый живописный участок стены яркой плиткой в клетку, добавили розовые диваны и бетонную чашу для огня — и всё заиграло.

Даже если у вас нет бассейна, вы можете создать атмосферу курорта с помощью одной эффектной стены. Пусть фон станет не просто нейтральным, а запоминающимся, пишет Real Simple.

Как превратить бетон в дизайнерскую плитку? Легко — с кистью и краской

Дизайнер и блогер Хейли Стюарт доказала, что творческий подход и баночка краски способны заменить дорогостоящую отделку. Она вручную нанесла на бетонную плиту геометричный узор терракотового и белого цвета, имитируя плитку.

Такой пол становится визуальным якорем для всего пространства и идеально сочетается с восточными пуфами и винтажным ковром. Бюджет минимальный, эффект — максимальный.

Много места? Сделайте из патио мультипространство

Если у вас просторный задний двор, используйте его по максимуму. Разделите территорию на зоны: обеденную — на платформе, лаунж-зону — рядом с домом, и зону костра — на гравийной подушке, как это сделала Минди Гайер. Такое зонирование делает двор многофункциональным и создаёт ощущение, что вы отдыхаете на стильной вилле, а не у себя за домом.

Уточнения

Па́тио (исп. patio на основе лат. pat через прованс. «pàtu») — открытый внутренний двор(ик) жилого помещения, с разных сторон окруженный стенами, галереями, воротами, решёткой и т. д. или же зелёной изгородью из деревьев и/или кустарников. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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