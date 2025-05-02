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Попробуй налить это в унитаз: забудете про ржавчину и запах навсегда

2:34
Недвижимость

Поддерживать идеальную чистоту в ванной комнате — задача не из простых. Особенно если речь идёт о борьбе с зубным камнем, ржавчиной и мутными следами, которые появляются внутри унитаза. Эти стойкие загрязнения годами портят вид самой деликатной зоны дома, и часто кажется, что без мощных бытовых средств и резиновых перчаток не обойтись.

Чистка унитаза
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка унитаза

Но на самом деле всё гораздо проще. Есть один проверенный трюк, который не требует агрессивной химии — и его главный ингредиент уже стоит у вас на кухне.

Почему уксус — тайное оружие чистоты

Обычный белый уксус — это не просто приправа. Благодаря своей кислотности он буквально разъедает известковый налёт, расщепляет остатки мыла и блокирует размножение бактерий. Если смешать уксус с водой в равных пропорциях и распылить эту смесь на загрязнённые участки унитаза, уже через несколько минут можно увидеть результат. Уксус не только очищает, но и освежает, а главное — не повреждает керамику, как это делают многие жёсткие чистящие средства.

Если нет уксуса — спасёт лимон

Лимонный сок обладает схожими свойствами: он тоже кислый и тоже способен справляться с налётом. Смешайте свежевыжатый сок двух лимонов с крупной солью и залейте в чашу унитаза. Через 10 минут обработайте поверхность щёткой — и пятен как не бывало. Аромат свежести прилагается.

Сода, горячая вода и накипь уходят без следа

Ещё один натуральный дуэт — пищевая сода и горячая вода. Налейте в унитаз кипяток, дайте немного остыть, добавьте соду и оставьте на 15 минут. Этого времени достаточно, чтобы сода начала работать, расщепляя грязь. В финале просто потрите и смойте.

Как не дать налёту вернуться: секреты профилактики

Чтобы не бороться с зубным камнем каждую неделю, проще предотвратить его появление. Регулярно распыляйте уксус на внутреннюю поверхность унитаза — это будет работать как профилактика. Следите за протечками: капающая вода вызывает жёлтые подтеки и ускоряет накопление минеральных отложений. В ванной должно быть сухо и свежо — включайте вытяжку или открывайте окно.

И, конечно, выбирайте щадящие средства: абразивы повреждают поверхность унитаза, делая её более уязвимой к загрязнениям.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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