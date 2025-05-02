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Из грязного мусора — в достопримечательность: как диван с мухами стал звездой деревни

2:17
Недвижимость

Представьте себе картину: в маленькой деревне в Глостершире стоит диван, облепленный мухами. Это не сцена из фильма ужасов, а реальная история, которую начал один случайный выброшенный предмет. Всё это произошло в Лидбруке, где диван в неожиданно живописном месте стал настоящей туристической достопримечательностью.

Интерьер с деревянными панелями
Фото: freepik.com by wuttichai1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интерьер с деревянными панелями

Фотограф Алекс Элтон-Уолл, увидев этот диван на пустыре, не мог пройти мимо. Он вспоминает:

"Каждый раз, когда я мимо него проходил, не мог удержаться от улыбки. Это было настолько забавно!".

Диван, пусть и старый и забытый, идеально подходил для того, чтобы создать живописный контекст на фоне зелени и леса.

Но история не завершилась на этом. Оказавшись свидетелем этого странного явления, Алекс решил сделать из него арт-проект. Он опубликовал пост в местной группе на  с просьбой позировать на диване. Это было не просто занятие для веселья — целый день фотографий, смеха и неожиданного единства для всех, кто присоединился.

Фотосессия продолжалась и дальше. Более 170 человек, включая животных, стали участниками проекта. Черепахи, куры, даже лошади — все они приняли участие в этой необычной фотосессии, создавая атмосферу настоящего безумного веселья.

Вскоре это место стало символом деревни. На платформе Tripadvisor диван занял второе место среди лучших развлечений Лидбрука, обогнав почти все местные достопримечательности, включая ферму с альпаками. Но диван в Лидбруке стал чем-то большим, чем просто объект для фотографии. У него появилась своя страница в Facebook — Lydbrook Lounge, где местные жители и туристы делятся своими снимками. Сообщество стало настоящей поддержкой для людей, которым не хватает радости в повседневной жизни.

"Жизнь сложная, мир безумен, но все воспринимают это с радостью", — говорит Алекс.

И, возможно, диван с мухами — это не такая уж плохая идея для напоминания, что в жизни всегда есть место для забавных и неожиданных вещей, которые объединяют людей.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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