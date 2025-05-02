Шторы дешевле некуда, а выглядят как из каталога — в чём фокус

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Шторы — это не просто ткань на окне. Это то, что может полностью изменить восприятие комнаты. И даже если они стоили недорого, с правильными приёмами вы легко превратите их в элемент декора, который будет казаться в разы дороже своей цены.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel-com is licensed under Public domian Занавески

Вот три простых, но эффектных способа сделать интерьер с бюджетными шторами по-настоящему стильным.

1. Добавьте объём: пусть будет много складок

Секрет прост: чем шире шторы, тем лучше. Полотно должно быть минимум в 1,5-2 раза шире карниза — тогда складки будут глубокими и фактурными. Это придаёт шторам "богатый" объём и ощущение текстильной щедрости, как в отелях и дизайнерских интерьерах.

2. Цвет — ваш главный союзник

Цвет способен полностью изменить впечатление от ткани. Шторы, которые перекликаются с тоном стен, мягкой мебели или деталей декора, будут смотреться гармонично и утончённо. А если хочется сделать акцент — выбирайте контраст, но тёплый и уместный. Яркий, но благородный оттенок отвлечёт внимание от фактуры и цены материала.

3. Фурнитура имеет значение

Иногда достаточно одной детали, чтобы всё заиграло. Украсьте шторы бантом из ленты, добавьте красивые подхваты или используйте необычные держатели. Даже простая кисточка или декоративный шнур способны сделать шторы частью полноценного интерьерного решения.

Уточнения

Што́ры Занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.





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