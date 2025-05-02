Форма для запекания сбежала с кухни — и завела хвост и лапы

Когда форма для пирога становится жертвой десятков запеканок и начинает напоминать кратер на Луне, не спешите отправлять её в мусор. Из старой, обугленной формы для выпечки можно сделать кое-что неожиданно милое и полезное — арт-объект для дома или сада.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain рукав для запекания

Новая жизнь старой формы

То, что раньше подгорало в духовке, теперь может поселиться у вас в саду в виде декоративной черепахи, божьей коровки или фантастического зверя. Всё, что вам понадобится:

Старая форма для запекания (лучше круглая — для пиццы или пирога)

Четыре маленьких горшочка (глиняные или пластиковые)

Краски

Пенопластовый шарик (для головы)

Клей

Немного фантазии и детской радости

Как сделать зверушку своими руками

Форму переверните вверх дном — вогнутой стороной вверх.

Приклейте к ней четыре горшочка — они станут ножками животного.

Раскрасьте "панцирь" и лапки — можно сделать реалистично, а можно устроить цветовой взрыв.

Приклейте шарик — это будет голова.

Покройте лаком, если творение будет стоять на улице — для защиты от солнца и дождя.

Для чего использовать

На спинку такой зверушки можно поставить цветочный горшок, кормушку для птиц или использовать как элемент садового декора. А если у вас накопилось несколько форм — создайте целое семейство!

"Это, безусловно, веселая и красочная идея, благодаря которой вы сможете оригинально украсить свой сад или растительный уголок".

Кстати, вместо форм можно использовать старые миски, кастрюли или даже салатницы. Ножки при этом легко заменить на крупные камни, деревянные бруски или всё, что найдётся под рукой.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.