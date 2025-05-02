Форма для запекания сбежала с кухни — и завела хвост и лапы

Когда форма для пирога становится жертвой десятков запеканок и начинает напоминать кратер на Луне, не спешите отправлять её в мусор. Из старой, обугленной формы для выпечки можно сделать кое-что неожиданно милое и полезное — арт-объект для дома или сада.
То, что раньше подгорало в духовке, теперь может поселиться у вас в саду в виде декоративной черепахи, божьей коровки или фантастического зверя. Всё, что вам понадобится:
На спинку такой зверушки можно поставить цветочный горшок, кормушку для птиц или использовать как элемент садового декора. А если у вас накопилось несколько форм — создайте целое семейство!
"Это, безусловно, веселая и красочная идея, благодаря которой вы сможете оригинально украсить свой сад или растительный уголок".
Кстати, вместо форм можно использовать старые миски, кастрюли или даже салатницы. Ножки при этом легко заменить на крупные камни, деревянные бруски или всё, что найдётся под рукой.
Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.
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