Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не читал сценария: Вэл Килмер откровенно о том, как Бэтмен сломал его карьеру
Доллар теряет былую мощь? Экономика США на распутье
3 минуты, которые спасают жизнь: ученые раскрыли секрет здоровья после 60
Ритм, ставший легендой: как Ринго Старр покорил Джона Леннона и пришёл в The Beatles
Эта находка переворачивает всё: копьё, сделанное задолго до появления человека разумного
Бен Аффлек о главном: каким образом Мэтт Деймон спас его от звёздной болезни?
Хачапури, но с огоньком: на шампуре он стал вкуснее, чем с печки
Ровный загар без пятен: что помогает, а что мешает коже стать красивой
Предатели без грима: эти участки тела всегда показывают настоящий возраст

Электричество утекает, как вода: что кладут в стиралку те, кто не хочет платить лишнее

1:46
Недвижимость

Вряд ли кто-то из нас представляет жизнь без стиральной машины — она с нами каждый день. Но задумывались ли вы, что даже такая техника нуждается в заботе, чтобы радовать чистым бельём и не подводить в самый неожиданный момент?

стиральная машина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
стиральная машина

Секрет, спрятанный в ложке

Один простой ингредиент может одновременно улучшить качество стирки и снизить счета за электричество. Всего одна столовая ложка перкарбоната натрия в барабан стиральной машины — и ваша одежда становится не просто чистой, а по-настоящему дезинфицированной.

Когда порошок вступает в реакцию с водой, он высвобождает активный кислород. Это действует как мягкий, но эффективный отбеливатель и антибактериальное средство. Благодаря этому вам не придётся запускать горячие режимы — достаточно программы с холодной водой. А значит, меньше электроэнергии и ниже расходы.

Почему это удобно

  • Продаётся в любом супермаркете
  • Очень экономичен: одной упаковки хватает надолго
  • Подходит для большинства тканей
  • Не требует дополнительной обработки белья

Важно: не используйте его для изделий из шерсти, шелка, кожи или льна — эти материалы слишком деликатны для активного кислорода.

Ещё два натуральных помощника

Если перкарбонат — главный герой, то в поддержке у него есть два верных союзника:

  • Белый уксус

Отличный натуральный кондиционер. Смягчает ткань, устраняет запахи, придаёт свежесть, при этом стоит дешевле большинства фабричных смягчителей.

  • Пищевая сода

Работает на всех фронтах: устраняет запахи, борется с пятнами и жиром, помогает стиральной машине дольше оставаться чистой изнутри.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней
Наука и техника
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней Аудио 
Этот вид цикория не бодрит, а лечит: редкий, но самый полезный
Здоровье
Этот вид цикория не бодрит, а лечит: редкий, но самый полезный Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Последние материалы
3 минуты, которые спасают жизнь: ученые раскрыли секрет здоровья после 60
Ритм, ставший легендой: как Ринго Старр покорил Джона Леннона и пришёл в The Beatles
Эта находка переворачивает всё: копьё, сделанное задолго до появления человека разумного
Бен Аффлек о главном: каким образом Мэтт Деймон спас его от звёздной болезни?
Хачапури, но с огоньком: на шампуре он стал вкуснее, чем с печки
Ровный загар без пятен: что помогает, а что мешает коже стать красивой
Предатели без грима: эти участки тела всегда показывают настоящий возраст
Позор шотландским властям: Род Стюарт оплатил диагностику аутизма четырёхлетнему мальчику
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай
Кот с подиума или добрый великан: кого выбирают по внешности, а получают по характеру
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.