Электричество утекает, как вода: что кладут в стиралку те, кто не хочет платить лишнее

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вряд ли кто-то из нас представляет жизнь без стиральной машины — она с нами каждый день. Но задумывались ли вы, что даже такая техника нуждается в заботе, чтобы радовать чистым бельём и не подводить в самый неожиданный момент?

Фото: Freepik by Designed by Freepik стиральная машина

Секрет, спрятанный в ложке

Один простой ингредиент может одновременно улучшить качество стирки и снизить счета за электричество. Всего одна столовая ложка перкарбоната натрия в барабан стиральной машины — и ваша одежда становится не просто чистой, а по-настоящему дезинфицированной.

Когда порошок вступает в реакцию с водой, он высвобождает активный кислород. Это действует как мягкий, но эффективный отбеливатель и антибактериальное средство. Благодаря этому вам не придётся запускать горячие режимы — достаточно программы с холодной водой. А значит, меньше электроэнергии и ниже расходы.

Почему это удобно

Продаётся в любом супермаркете

Очень экономичен: одной упаковки хватает надолго

Подходит для большинства тканей

Не требует дополнительной обработки белья

Важно: не используйте его для изделий из шерсти, шелка, кожи или льна — эти материалы слишком деликатны для активного кислорода.

Ещё два натуральных помощника

Если перкарбонат — главный герой, то в поддержке у него есть два верных союзника:

Белый уксус

Отличный натуральный кондиционер. Смягчает ткань, устраняет запахи, придаёт свежесть, при этом стоит дешевле большинства фабричных смягчителей.

Пищевая сода

Работает на всех фронтах: устраняет запахи, борется с пятнами и жиром, помогает стиральной машине дольше оставаться чистой изнутри.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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