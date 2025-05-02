Хотите мягкие стулья, но боитесь пятен? Просто проверьте эти три параметра

Кажется, что мягкие стулья в тканевой обивке — это красиво, но не для жизни. Только для картинки. Один неудачный завтрак, любимый кот или ребёнок с фломастером — и привет, пятна, затяжки и разочарование. Но, возможно, вы просто недооценили текстиль.
Обивка кажется хрупкой — но это миф. Секрет не в том, чтобы избегать ткани, а в том, какую ткань выбрать. Современные материалы умеют выдерживать то, от чего раньше мебель «плакала».
Ткани с пометкой для общественных интерьеров используют в ресторанах, гостиницах, офисах — и выживают.
Они:
Некоторые виды текстиля даже отталкивают грязь — достаточно протереть.
Просто спросите у продавца:
Мягкие стулья с правильной тканью выдерживают кофе, кота и кипяток. Да, их можно спокойно ставить даже в столовую или гостиную. И они будут радовать глаз не пару месяцев, а годы.
Стул — предмет мебели для сидения одного человека, с опорой для спины (в отличие от табурета), с подлокотниками или без них.
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Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.