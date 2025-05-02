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Хотите мягкие стулья, но боитесь пятен? Просто проверьте эти три параметра

1:22
Недвижимость

Кажется, что мягкие стулья в тканевой обивке — это красиво, но не для жизни. Только для картинки. Один неудачный завтрак, любимый кот или ребёнок с фломастером — и привет, пятна, затяжки и разочарование. Но, возможно, вы просто недооценили текстиль.

Стул
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стул

В чём подвох

Обивка кажется хрупкой — но это миф. Секрет не в том, чтобы избегать ткани, а в том, какую ткань выбрать. Современные материалы умеют выдерживать то, от чего раньше мебель «плакала».

Что работает на практике

Ткани с пометкой для общественных интерьеров используют в ресторанах, гостиницах, офисах — и выживают.

Они:

  •  не боятся пятен и влаги
  •  выдерживают чистку и агрессивные моющие
  •  не теряют цвет и форму

Некоторые виды текстиля даже отталкивают грязь — достаточно протереть.

Как не ошибиться

Просто спросите у продавца:

  • Есть ли пропитка от жидкостей
  •  Насколько ткань устойчива к истиранию
  •  Подходит ли она для ежедневного использования

Идеально для кухни и семейной зоны

Мягкие стулья с правильной тканью выдерживают кофе, кота и кипяток. Да, их можно спокойно ставить даже в столовую или гостиную. И они будут радовать глаз не пару месяцев, а годы.

Уточнения

Стул — предмет мебели для сидения одного человека, с опорой для спины (в отличие от табурета), с подлокотниками или без них.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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