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Старый способ, который забыли зря: соль в спальне меняет воздух и самочувствие

1:46
Недвижимость

Крупная соль — это не просто приправа для супа. Её забыли, отодвинули в шкаф, а зря. Этот натуральный ингредиент способен бороться с влажностью, плесенью и даже улучшать воздух в доме. Всего несколько горстей — и в квартире становится легче дышать.

соль
Фото: pxhere
соль

Сырость — незаметный враг

Если в доме тяжело проветривать, на стенах проступают пятна, а воздух кажется "тяжёлым", скорее всего, виновата повышенная влажность. Она провоцирует появление плесени, неприятных запахов и может навредить дыхательной системе. Особенно зимой.

Как работает соль

Крупная соль поглощает влагу из воздуха — медленно, но уверенно. Без шума, проводов и химии. Поставьте банку с солью под кровать, возле окна или у прохладной стены — и уже через несколько дней почувствуете разницу.

Как использовать соль правильно

  • В спальне: банку с крупной солью накройте марлей или тканью и поставьте под кровать или к стене. Соль будет собирать лишнюю влагу из воздуха.

  • В холодильнике: срезанная пластиковая бутылка с 100 г соли и ложкой уксуса отлично справляется с конденсатом и запахами.

  • В большом помещении: поставьте ёмкость с солью в угол и периодически сливайте собравшуюся воду.

Этот метод особенно полезен в зимние месяцы и в помещениях без хорошей вентиляции.

Что нужно помнить

Соль не заменит капитального ремонта. Если в доме протекает крыша, не работает вентиляция или стены промерзают, одной банки под кроватью будет мало. Но как дополнение к проветриванию — это простое и эффективное решение.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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