Не только аромат, но и польза: как остатки кофе помогают в уборке и сантехнике

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый день мы выливаем остатки кофе, не задумываясь. А ведь кофейная гуща — не просто мусор, а потенциальное оружие в борьбе с неприятными запахами и мелкими загрязнениями в трубах. Только использовать её надо с умом, иначе придётся звать сантехника.

Фото: commons.wikimedia.org by Elias Shariff Falla Mardini (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ кофе

Почему вообще кладут кофе в раковину

Кофейная гуща немного абразивна, она способна "счищать" мелкие отложения пищи и мыла в сифоне. Кроме того, она впитывает запахи, помогая нейтрализовать неприятный аромат из стока. Но работает это только при разумном и ограниченном использовании.

Главное правило — не переборщить

В раковину можно высыпать 1-2 столовые ложки гущи, сразу же включив горячую воду и промывая не менее минуты. Идеально — если вода будет литься непрерывно в момент высыпания. Повторять это безопасно не чаще раза в неделю.

Чем меньше гущи — тем лучше. А воды — наоборот, должно быть много.

Когда гуща становится врагом

Самая частая ошибка — выливать кофейные остатки после жирной посуды. Кофейная гуща, впитывая масло, превращается в плотную клейкую массу, которая оседает в изгибах труб и создаёт пробки. Поэтому на кухне, где часто моются жирные тарелки и сковородки, использовать гущу — плохая идея.

Где гуща действительно помогает

В ванных комнатах, где в стоках — в основном мыльные остатки, кофейная гуща может быть полезной. Главное — умеренность и регулярное промывание горячей водой. А для усиления эффекта её можно чередовать с уксусом, содой или кипятком.

Если всё пошло не по плану

Случайно высыпали слишком много? Или вода стала уходить медленно? Тогда залейте в слив кипяток с каплей средства для посуды — это поможет растворить жир и разблокировать поток. Если не помогло — используйте вантуз или вызовите мастера. А вот агрессивные химикаты в сочетании с кофе лучше не использовать.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



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