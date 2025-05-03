Не только аромат, но и польза: как остатки кофе помогают в уборке и сантехнике

Каждый день мы выливаем остатки кофе, не задумываясь. А ведь кофейная гуща — не просто мусор, а потенциальное оружие в борьбе с неприятными запахами и мелкими загрязнениями в трубах. Только использовать её надо с умом, иначе придётся звать сантехника.
Кофейная гуща немного абразивна, она способна "счищать" мелкие отложения пищи и мыла в сифоне. Кроме того, она впитывает запахи, помогая нейтрализовать неприятный аромат из стока. Но работает это только при разумном и ограниченном использовании.
В раковину можно высыпать 1-2 столовые ложки гущи, сразу же включив горячую воду и промывая не менее минуты. Идеально — если вода будет литься непрерывно в момент высыпания. Повторять это безопасно не чаще раза в неделю.
Чем меньше гущи — тем лучше. А воды — наоборот, должно быть много.
Самая частая ошибка — выливать кофейные остатки после жирной посуды. Кофейная гуща, впитывая масло, превращается в плотную клейкую массу, которая оседает в изгибах труб и создаёт пробки. Поэтому на кухне, где часто моются жирные тарелки и сковородки, использовать гущу — плохая идея.
В ванных комнатах, где в стоках — в основном мыльные остатки, кофейная гуща может быть полезной. Главное — умеренность и регулярное промывание горячей водой. А для усиления эффекта её можно чередовать с уксусом, содой или кипятком.
Случайно высыпали слишком много? Или вода стала уходить медленно? Тогда залейте в слив кипяток с каплей средства для посуды — это поможет растворить жир и разблокировать поток. Если не помогло — используйте вантуз или вызовите мастера. А вот агрессивные химикаты в сочетании с кофе лучше не использовать.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.