Трюк с бумажными полотенцами, который позволяет экономить электроэнергию в вашем холодильнике

Электричество дорожает, и мы всё чаще задумываемся, где "течёт" энергия в доме. Оказывается, даже без мастера можно выяснить, не расходует ли ваш холодильник лишнего. Всё, что нужно — обычное бумажное полотенце.
Один простой тест позволяет проверить герметичность дверцы холодильника. Если прокладка ослабла, холодильник теряет холод, а компрессор работает на износ. Итог — лишние киловатты и усталый агрегат.
Возьмите лист бумажного полотенца.
Прикройте им дверцу холодильника так, чтобы часть бумаги осталась внутри.
Попробуйте потянуть лист.
Если он выходит легко — уплотнитель стал слабым. Значит, холод уходит, а холодильник "гонит" электричество в пустоту.
Не спешите вызывать мастера. Иногда резину можно "оживить" обычным феном!
Прогрейте прокладку по периметру на низкой температуре. Тепло сделает материал более эластичным, и он снова будет лучше прилегать к корпусу.
Если же прокладка порвана или отклеивается — придётся заменить. Это несложно, главное — очистить канавку перед установкой новой.
Один лист бумаги может рассказать больше, чем все датчики. А главное — поможет продлить срок службы техники и сэкономить на счётах.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.