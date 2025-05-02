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Трюк с бумажными полотенцами, который позволяет экономить электроэнергию в вашем холодильнике

1:30
Недвижимость

Электричество дорожает, и мы всё чаще задумываемся, где "течёт" энергия в доме. Оказывается, даже без мастера можно выяснить, не расходует ли ваш холодильник лишнего. Всё, что нужно — обычное бумажное полотенце.

Девушка ест ночью
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка ест ночью

Хитрость, о которой не расскажут в инструкции

Один простой тест позволяет проверить герметичность дверцы холодильника. Если прокладка ослабла, холодильник теряет холод, а компрессор работает на износ. Итог — лишние киловатты и усталый агрегат.

Как провести проверку

  1. Возьмите лист бумажного полотенца.

  2. Прикройте им дверцу холодильника так, чтобы часть бумаги осталась внутри.

  3. Попробуйте потянуть лист.

Если он выходит легко — уплотнитель стал слабым. Значит, холод уходит, а холодильник "гонит" электричество в пустоту.

Как восстановить герметичность

Не спешите вызывать мастера. Иногда резину можно "оживить" обычным феном!
Прогрейте прокладку по периметру на низкой температуре. Тепло сделает материал более эластичным, и он снова будет лучше прилегать к корпусу.

Если же прокладка порвана или отклеивается — придётся заменить. Это несложно, главное — очистить канавку перед установкой новой.

Маленький тест — заметная разница

Один лист бумаги может рассказать больше, чем все датчики. А главное — поможет продлить срок службы техники и сэкономить на счётах.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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