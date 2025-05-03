Сигаретный дым съедает ваш дом: вот что поможет спасти квартиру

Знаете ли вы, что дым после одной сигареты оседает не только на мебели, но даже проникает в стены и штукатурку? Поэтому простое проветривание помогает лишь частично — для полной очистки нужны более решительные меры.
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Запах
Быстрая ликвидация запаха после курения
Чтобы табачные смолы не успели впитаться в поверхности, действуйте сразу.
Проветривание. Откройте окна и создайте сквозняк. Если окна выходят на одну сторону, дополнительно откройте входную дверь. Для усиления эффекта включите вентилятор.
Техника на помощь. Используйте вытяжку или кондиционер с HEPA-фильтром. Моющий пылесос тоже поможет — обработайте ковры, мебель и поверхности.
Очистители воздуха. Выбирайте мощные приборы с пометкой "против табачного дыма". Увлажнители здесь бессильны.
Сорбенты: экстренная помощь
Смолы можно частично нейтрализовать с помощью простых средств:
Расставьте блюдца с содой, углём или сухим рисом.
Присыпьте содой ковры и мягкую мебель, а потом уберите её пылесосом.
Но помните: без проветривания даже сорбенты не спасут.
Въевшийся запах: что делать
Если квартира прокурена годами, понадобится генеральная уборка.
Протрите все поверхности, постирайте шторы, закажите чистку мебели.
Используйте специализированные спреи (точечные или универсальные).
В сложных случаях вызовите специалистов с озонатором — он расщепит частицы запаха за несколько часов.
Важно: при работе с химией уберите продукты и игрушки, используйте перчатки.
Как защититься от табачного дыма
Если курильщик не собирается бросать, спасайте дом:
Умная пепельница. Электронная или бездымная, с фильтрами и герметичной крышкой.
Бризер. Мощное устройство для нагнетания свежего воздуха.
Борьба с соседями. Обсудите проблему, в крайнем случае подключайте закон. Пока идут разбирательства, герметизируйте окна и двери, установите вытяжку или очиститель.
Уточнения
Сорбенты (от лат. sorbens - поглощающий) — твёрдые тела или жидкости, избирательно поглощающие (сорбирующие) из окружающей среды газы, пары или растворённые вещества.