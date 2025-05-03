Этот простой трюк спасёт линолеум от въевшейся грязи — используйте правильно

2:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Знаете ли вы, что неправильная уборка может навсегда испортить ваш линолеум? Да, даже если он влагостойкий и прочный! Но если всё делать правильно, полы будут радовать вас блеском долгие годы. Рассказываем, чем отмыть линолеум от грязи, какие средства выбрать и что категорически нельзя делать.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Линолеум

Общие правила ухода

Первым делом определите тип покрытия: мармолеум (натуральный), ПВХ или релин (резиновый). Мармолеум боится даже воды, ПВХ не любит хлор и растворители, а релин — почти неуязвим.

Перед влажной уборкой сделайте сухую: пройдитесь пылесосом, чтобы пыль и соринки не поцарапали поверхность.

Запомните: горячая или ледяная вода — враги линолеума. Используйте тёплую или комнатной температуры. Стиральный порошок тоже под запретом — ищите мягкие средства.

Чем мыть

Специальные препараты: для линолеума — лучшее. Не смываются, защищают от пыли, создают блестящую плёнку.

Бытовая химия: мягкие средства для полов, гель для посуды (от свежего жира), хозяйственное мыло. С растворителями — осторожно, сначала пробуйте на незаметном участке.

Домашние рецепты: лимонный сок, сок квашеной капусты (против налёта), ластик (чёрные полосы), растительное масло (клей), перекись (зелёнка), сода (йод).

Как чистить рельефный линолеум

Рельефное покрытие — красиво, но сложно в уборке. Три способа:

Оставьте моющий раствор на 30 минут, затем уберите щеткой.

Используйте паровую швабру на минимальном режиме.

Примените пенное средство, высушите, пропылесосьте.

Как вернуть блеск

Растительное масло добавит блеска, но будьте осторожны — пол может стать скользким. Лучше используйте профессиональные воски или полироли. Они не только возвращают сияние, но и защищают покрытие от повреждений. Применяйте 1-2 раза в год.

Уточнения

Лино́леум (лат. linum - лён, полотно + oleum - масло) — вид напольного покрытия, в настоящее время преимущественно из полимерных материалов. Выпускается в виде рулонов.



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