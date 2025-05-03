Неожиданный враг в унитазе: что накапливается под ободком и как это убрать

Кажется, что это просто неприятный налет, но за ним стоят целые колонии бактерий и отложения, которые с каждым днем разрастаются. Разберёмся, что делать.
Желтый налет — это не просто грязь, а мочевой камень, который формируется из минеральных солей и остатков мочи. Обычно он прячется под ободком или в сливе. Если вода в доме жесткая, к мочевому камню добавляется известковый налет. А если трубы старые, сверху появляется еще и ржавчина. Получается целый коктейль загрязнений с неприятным запахом.
Важно помнить:
Пошаговая инструкция:
Если народные методы не сработали, возьмите специальный гель или жидкость. Выбирайте средство, подходящее именно для вашей проблемы — например, гели от ржавчины не справятся с мочевым камнем.
Для легкого загрязнения — мыло. Для сложных пятен — химия, но без абразивов, иначе останутся царапины.
Унита́з - санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.
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