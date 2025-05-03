Всего один цикл стирки — и машина внутри сверкает: простой секрет без лишних затрат

2:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Задумывались ли вы, что происходит внутри вашей стиральной машины после каждой стирки? Загрязнения, остатки порошков, соли из воды — всё это постепенно накапливается на ТЭНе, барабане, в фильтрах. Это не просто "грязь" — это причина того, что прибор начинает плохо греть воду, стирать хуже, а иногда даже выходит из строя.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машинка

Но хорошая новость: всё можно почистить без дорогих средств и мастеров — с помощью обычной лимонной кислоты.

Что может лимонная кислота?

Лимонка отлично растворяет накипь, известковые отложения, уничтожает плесень и неприятный запах. Но тут есть нюанс: если переборщить, кислота может повредить резину и пластик. Поэтому важно правильно рассчитать дозу: 20 г лимонной кислоты на 1 кг загрузки барабана. Максимум — 180-200 г за раз. Не ориентируйтесь на количество пакетиков — всегда смотрите их вес!

Как почистить машину: пошаговая инструкция

Очистка барабана. Засыпьте лимонную кислоту в лоток или прямо в барабан. Запустите стирку при 90°C (можно выбрать режим самоочистки, если есть).

Лоток для порошка. Выньте лоток, замочите в растворе лимонки (1-2 ст. ложки на литр горячей воды) на пару часов. После — промойте и вытрите насухо.

Манжета-уплотнитель. Отогните резинку, удалите грязь, промойте, обработайте слабым раствором кислоты или уксуса. Хлорсредства использовать нельзя! После процедуры — тщательно сполосните.

Сливной фильтр. Отключите машину, открутите пробку фильтра, уберите мусор. Если есть налёт — замочите фильтр в растворе лимонной кислоты, затем промойте.

Корпус машины. Протрите корпус влажной тряпочкой, стыки — старой зубной щёткой. Не лейте воду на прибор!

Не забудьте про профилактику

Чтобы ваша машина служила долго:

Используйте точную дозировку моющих средств.

Чередуйте порошки и гели.

Запускайте стирку на 90°C хотя бы иногда.

Сразу вынимайте бельё после стирки.

Протирайте уплотнитель, оставляйте дверцу открытой.

Проветривайте помещение или установите вентиляцию.

Проводите чистку хотя бы раз в 3 месяца (если часто стираете — чаще).

Уточнения

На́кипь - твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.



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