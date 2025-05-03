Всего один цикл стирки — и машина внутри сверкает: простой секрет без лишних затрат

Задумывались ли вы, что происходит внутри вашей стиральной машины после каждой стирки? Загрязнения, остатки порошков, соли из воды — всё это постепенно накапливается на ТЭНе, барабане, в фильтрах. Это не просто "грязь" — это причина того, что прибор начинает плохо греть воду, стирать хуже, а иногда даже выходит из строя.
Но хорошая новость: всё можно почистить без дорогих средств и мастеров — с помощью обычной лимонной кислоты.
Лимонка отлично растворяет накипь, известковые отложения, уничтожает плесень и неприятный запах. Но тут есть нюанс: если переборщить, кислота может повредить резину и пластик. Поэтому важно правильно рассчитать дозу: 20 г лимонной кислоты на 1 кг загрузки барабана. Максимум — 180-200 г за раз. Не ориентируйтесь на количество пакетиков — всегда смотрите их вес!
Чтобы ваша машина служила долго:
На́кипь - твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.
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