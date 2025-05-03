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Что вы храните на балконе? Этот список вас неприятно удивит

2:50
Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, что именно превращает ваш балкон из уютного уголка в потенциально опасное место? Многие уверены: раз место есть, почему бы не хранить там всё подряд? Но есть вещи, которые на балконе держать категорически нельзя — и вот почему.

старый балкон
Фото: https://commons.wikimedia.org by Vitaliy VK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
старый балкон

Пожароопасные вещества: балкон — не склад

Любые легко воспламеняющиеся жидкости и аэрозоли — это не про балкон. Канистры с бензином, керосином, газовые баллоны, краски и прочая химия могут стать причиной пожара или даже взрыва. Просто представьте: жара, искра — и ваши квадратные метры превращаются в эпицентр ЧП.

Одежда и обувь: плесень и запахи

Даже если кажется, что балкон — отличное место для хранения сезонных вещей, это не так. Без остекления и утепления вещи быстро портятся: сыреют, деформируются, начинают пахнуть затхлостью. А если повезёт "особенно", появится плесень. Если очень хочется — упаковывайте в герметичные кофры, но лучше всё же найти другое место.

Старый хлам: штраф и опасность

С 2022 года захламлённый балкон — повод для штрафа. В Приказе Минстроя России сказано чётко: захламление балкона — ненадлежащая эксплуатация. Да и сами подумайте: старые вещи не просто засоряют пространство, они ещё и пожароопасны.

Громоздкая мебель и техника: риск обрушения

Холодильник на балконе? А может, шкаф? Плохая идея! Перекрытия, особенно в старых домах, могут не выдержать лишней нагрузки. К тому же крупные предметы помешают эвакуации в экстренных ситуациях. Не стоит рисковать.

Строительные материалы: тяжесть и опасность

После ремонта остаются стройматериалы? Не несите их на балкон! Во-первых, это добавляет нагрузку на конструкцию, во-вторых, это захламление, а в-третьих, часть материалов (например, краски) опять же пожароопасна. Отдайте соседям или продайте остатки, а к следующему ремонту купите свежее.

Техника с аккумуляторами: опасность взрыва

Электросамокаты, электровелосипеды, скутеры — всё это модно, но не для хранения на балконе. Аккумуляторы могут загореться или взорваться, особенно если подзаряжать их в неподходящих условиях. Погодные перепады на балконе тоже плохо сказываются на технике.

Бытовой мусор: вредители и штрафы

Держать мусор на лоджии — значит приглашать тараканов и мышей. А если там окажутся пищевые отходы, летом запах и насекомые обеспечены. Не говоря уже о штрафах за захламление.

Уточнения

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus "балка") в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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