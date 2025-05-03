Что вы храните на балконе? Этот список вас неприятно удивит

Вы когда-нибудь задумывались, что именно превращает ваш балкон из уютного уголка в потенциально опасное место? Многие уверены: раз место есть, почему бы не хранить там всё подряд? Но есть вещи, которые на балконе держать категорически нельзя — и вот почему.
Любые легко воспламеняющиеся жидкости и аэрозоли — это не про балкон. Канистры с бензином, керосином, газовые баллоны, краски и прочая химия могут стать причиной пожара или даже взрыва. Просто представьте: жара, искра — и ваши квадратные метры превращаются в эпицентр ЧП.
Даже если кажется, что балкон — отличное место для хранения сезонных вещей, это не так. Без остекления и утепления вещи быстро портятся: сыреют, деформируются, начинают пахнуть затхлостью. А если повезёт "особенно", появится плесень. Если очень хочется — упаковывайте в герметичные кофры, но лучше всё же найти другое место.
С 2022 года захламлённый балкон — повод для штрафа. В Приказе Минстроя России сказано чётко: захламление балкона — ненадлежащая эксплуатация. Да и сами подумайте: старые вещи не просто засоряют пространство, они ещё и пожароопасны.
Холодильник на балконе? А может, шкаф? Плохая идея! Перекрытия, особенно в старых домах, могут не выдержать лишней нагрузки. К тому же крупные предметы помешают эвакуации в экстренных ситуациях. Не стоит рисковать.
После ремонта остаются стройматериалы? Не несите их на балкон! Во-первых, это добавляет нагрузку на конструкцию, во-вторых, это захламление, а в-третьих, часть материалов (например, краски) опять же пожароопасна. Отдайте соседям или продайте остатки, а к следующему ремонту купите свежее.
Электросамокаты, электровелосипеды, скутеры — всё это модно, но не для хранения на балконе. Аккумуляторы могут загореться или взорваться, особенно если подзаряжать их в неподходящих условиях. Погодные перепады на балконе тоже плохо сказываются на технике.
Держать мусор на лоджии — значит приглашать тараканов и мышей. А если там окажутся пищевые отходы, летом запах и насекомые обеспечены. Не говоря уже о штрафах за захламление.
Балко́н (итал. balcone от лат. balcus "балка") в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.
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