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Забудьте про химию: копеечное средство избавит окна от желтизны и грязи

1:56
Недвижимость

Со временем даже качественные пластиковые окна теряют первоначальный вид — рамы желтеют, покрываются пылью и разводами. Однако не обязательно покупать дорогие химические средства. Опытные хозяйки и профессиональные клинеры давно используют доступные натуральные продукты, которые эффективно очищают поверхности и безопасны для домашнего использования.

Мытьё окон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё окон

Специалисты с YouTube-канала Green Pro Clean Ltd. подтверждают, что обычные пищевая сода и уксус справляются с загрязнениями не хуже специализированных средств. Для очистки рам рекомендуют смешать две столовые ложки соды с небольшим количеством воды до образования густой пасты.

Эту смесь наносят на загрязненные участки, затем обрабатывают поверхности уксусом из распылителя. После нескольких минут ожидания останется лишь аккуратно протереть рамы мягкой губкой. Такой способ особенно удобен для труднодоступных мест вокруг ручек и в углах окон.

Для осветления пожелтевших рам подойдет смесь лимонного сока и трехпроцентной перекиси водорода. Компоненты смешивают в пропорции сок одного лимона на 250 миллилитров перекиси, наносят на рамы с помощью пульверизатора и оставляют на пять минут. Важно не передерживать состав, чтобы не повредить пластик. После обработки поверхности протирают чистой влажной тканью.

Еще один проверенный метод — использование зубной пасты с последующей обработкой глицерином. Пасту разводят водой до удобной консистенции, наносят на рамы и аккуратно очищают поверхность. После этого жидкий глицерин распределяют тонким слоем по всей раме. Это создает незаметную защитную пленку, которая предотвращает оседание пыли и упрощает дальнейший уход.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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