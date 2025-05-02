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Самое вредное средство для стиральной машины: категорически запрещено использовать

2:26
Недвижимость

Многие хозяйки и сторонники экологичного быта уверены: уксус — это доступная альтернатива магазинным кондиционерам для белья. Он помогает смягчить ткани, освежить постельное бельё, удалить остатки порошка и даже закрепить цвет. Особенно часто его используют для стирки детской одежды или вещей для аллергиков.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Кажется, всё идеально: средство дешёвое, безопасное, проверенное. Но у производителей бытовой техники — совсем другое мнение.

Почему уксус может быть опасен для стиральной машины

На первый взгляд, уксус действительно кажется идеальным решением. Но его кислотность способна со временем разрушать важные элементы стиральной машины. Особенно страдают резиновые уплотнители, пластиковые детали и металлические трубки.

Даже если уксус разбавляется водой в процессе стирки, регулярное его использование постепенно изнашивает материалы. Это не произойдёт после одной стирки — но если вы добавляете уксус почти каждый раз, будьте готовы к неприятным последствиям.

Не весь уксус одинаков: обращайте внимание на концентрацию

В большинстве бытовых советов упоминается так называемый белый уксус, но под этим названием скрываются разные концентрации. Стандартный столовый уксус в наших магазинах — 6-8%, но промышленный может достигать 24% и выше.

Если вы используете слишком крепкий состав, не разбавляя его должным образом, риск повреждения деталей машины резко возрастает. Поэтому даже если рецепт "домашнего кондиционера" кажется вам простым, важно не переусердствовать и учитывать концентрацию.

Как использовать уксус безопасно

Совсем отказываться от уксуса не нужно — но важно соблюдать меру. Он действительно подходит для стирки полотенец или постельного белья, которое мы стираем не каждый день. При редком применении никакого вреда не будет. Добавляйте не более одной столовой ложки на цикл полоскания и следите, чтобы уксус был разбавлен.

Не используйте его вместе с хлорным отбеливателем — это может вызвать опасную химическую реакцию. И избегайте контакта уксуса с вещами, содержащими эластан — кислота разрушает эластичные волокна.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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