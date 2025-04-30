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Выкиньте обои: 3 приёма, чтобы гости захотели сфотографировать ваш интерьер

2:36
Недвижимость

Забываем о привычных узорах и кричащих обоях — современные стены могут впечатлять не меньше дизайнерской мебели. Всё благодаря новым материалам, текстурам и приёмам, которые легко адаптировать под любой бюджет. 

интерьер экологичный
Фото: https://commons.wikimedia.org by Northlondonfloors, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
интерьер экологичный

Минеральная штукатурка: фактурный эффект и никакого визуального шума

Те, кто в курсе интерьерных трендов, давно заменили обои на декоративную штукатурку. Она создает эффект мрамора, бетона или шелковой поверхности — в зависимости от состава.

Дизайнеры отмечают, что популярные варианты — Marmorino и Tadelakt — отлично скрывают мелкие дефекты стен, при этом выглядят дорого и держатся десятилетиями. Её экологичность — отдельный плюс: в составе только натуральные компоненты вроде извести и мраморной пудры.

Совет: чтобы получить глубокий и выразительный рельеф, используйте валик с длинным ворсом. А если бюджет ограничен — подойдёт венецианская штукатурка на акриловой основе. Визуально результат будет близким к премиальному.

Трафареты и краска: декоративные акценты без обоев и лишнего риска

Хотите узоры — но не готовы клеить обои? Используйте силиконовые трафареты и матовую краску. Это быстрый и эффектный способ добавить геометрические, цветочные или абстрактные элементы.

Подберите базовую матовую краску. Приобретите трафарет из плотного силикона. Слегка смоченной губкой нанесите контрастный цвет по шаблону.

Для акцентной стены в спальне или гостиной отлично подойдёт орнамент с металлическим отливом — медным, латунным или золотым. А если в процессе допустили ошибку, просто протрите влажной тряпкой — до того, как краска успеет высохнуть (а это происходит за 2-3 минуты).

Деревянные рейки: простое решение для уютной геометрии

Вертикальные или горизонтальные планки из дерева способны трансформировать пространство. Они визуально "вытягивают" стены, придают глубину и создают стильный архитектурный ритм.

Основные параметры:

  1. Ширина рейки — от 5 до 10 см.
  2. Расстояние между ними — около 2-3 см.

Для выраженной текстуры используйте морилку или лак — дерево "раскроется" и станет центром внимания. Хотите сэкономить? Есть выход: бамбуковые стеновые панели. Они стоят дешевле, но требуют аккуратности в помещениях с влажностью.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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