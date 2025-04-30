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Прилипший к сковороде жир исчезнет по щелчку пальцев: рецепт для идеальной чистоты

1:52
Недвижимость

Вечер удался — мясо приготовлено идеально, гости сыты и в восторге, атмосфера была приятной. Но всё портит финальный аккорд: грязная, покрытая застывшим жиром сковорода, которая будто решила остаться с вами надолго. Именно в этот момент многим приходит в голову мысль: а не проще ли просто купить новую?

Сковорода
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сковорода

К счастью, реальность не так безнадежна, как кажется. Избавиться от следов жирной кулинарной баталии можно быстро, без усилий и дорогостоящих чистящих средств — нужно лишь правильно подойти к задаче.

Главное — не сила, а правильная реакция

Как отмечают эксперты по бытовой химии, эффективность очистки в подобных случаях не зависит от давления руки или жесткости губки. Важнее выбрать правильное средство и дать ему немного времени. Только тогда можно добиться результата, не повредив покрытие посуды и не доведя себя до раздражения.

Пищевая сода — старый добрый помощник

Пищевая сода работает не хуже дорогих средств. Благодаря мягкому абразивному эффекту, она справляется даже с засохшим жиром, не оставляя царапин. Достаточно посыпать загрязнённое место, слегка смочить водой до состояния кашицы и оставить на несколько минут. После этого можно просто пройтись губкой — и результат вас удивит. Сковорода снова будет выглядеть как новая.

Если этого недостаточно — добавьте кислоту

В особо сложных случаях сода в одиночку может не справиться. Тогда в игру вступает уксус. Вместо воды добавьте его — и смесь начнёт пениться, вступая в химическую реакцию с жиром. Уже через несколько секунд начнётся процесс разрушения загрязнения, и после лёгкой чистки губкой поверхность будет чистой.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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