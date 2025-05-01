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Муравьи проснулись от зимнего безделья: не дайте им проникнуть в квартиру

3:17
Недвижимость

С потеплением многие с радостью открывают окна, наслаждаются солнцем и свежестью весеннего воздуха. Но есть и те, кто воспринимает весну как сигнал к атаке — муравьи.

Муравьи
Фото: BMC Ecology image competition: the winning images by author, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Муравьи

Эти крошечные захватчики просыпаются от зимней спячки и устремляются в дома в поисках еды, воды и новых мест для обустройства колонии. И если не принять меры сразу, их численность может вырасти до угрожающих масштабов.

Эксперты подчёркивают: муравьи действуют слаженно, как единый организм. Один разведчик обнаруживает источник пищи — и вскоре за ним следует целая армия. Причём проникнуть в дом они могут через мельчайшие щели в окнах, стенах и дверных коробках. Остановить их можно, но только при системном подходе.

Первый шаг — баррикады: не дайте им ни единого шанса

Специалисты рекомендуют начать с внешней обороны. Необходимо тщательно осмотреть все потенциальные точки входа: трещины в стенах, щели в оконных рамах, неплотно закрывающиеся двери. Их стоит заделать герметиком или другим изоляционным материалом.

Особое внимание — кухне. Именно там муравьи находят основной источник интереса. Поверхности должны быть чистыми, крошки — убраны, продукты — хранятся только в плотно закрывающихся контейнерах. Даже капающий кран может привлечь внимание муравьёв — ведь вода им жизненно необходима.

Также советуют не забывать о территории вокруг дома: гниющая листва, древесина, мусор или складированные дрова могут стать уютным временным пристанищем для будущей колонии. Держите такие объекты подальше от стен дома.

Вам не понадобятся химикаты: отпугните муравьёв тем, что у вас уже есть

Тем, кто не хочет использовать токсичные вещества, пригодятся натуральные репелленты. Экологи утверждают, что муравьи очень чувствительны к запахам. Уксус, лимонный сок, мятное или коричное масло, цитрусовая цедра, молотый кофе — всё это может стать преградой на пути захватчиков. Достаточно развести в воде и распылить в зонах риска — на подоконниках, возле порогов и у вентиляционных отверстий.

Кроме того, подойдут и сухие рассыпчатые средства — например, корица. Её можно сыпать не только по периметру дома, но даже в цветочные горшки. Это натуральное решение работает не хуже магазинных средств и безопасно для людей и животных.

Домашние ловушки: тихая атака на королеву

Если муравьи уже обосновались в квартире, одного отпугивания может быть недостаточно. В таком случае помогут ловушки на основе подручных средств. Популярный вариант — смесь буры, сахара и воды. По мнению специалистов, муравьи поедают сладкую приманку и уносят её в гнездо, заражая всю колонию, включая матку.

Менее агрессивная, но тоже действенная альтернатива — комбинация пищевой соды и сахарной пудры. Этот способ хорош тем, что не содержит токсинов и не представляет угрозы для домашних животных.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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