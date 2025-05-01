Муравьи проснулись от зимнего безделья: не дайте им проникнуть в квартиру

С потеплением многие с радостью открывают окна, наслаждаются солнцем и свежестью весеннего воздуха. Но есть и те, кто воспринимает весну как сигнал к атаке — муравьи.
Эти крошечные захватчики просыпаются от зимней спячки и устремляются в дома в поисках еды, воды и новых мест для обустройства колонии. И если не принять меры сразу, их численность может вырасти до угрожающих масштабов.
Эксперты подчёркивают: муравьи действуют слаженно, как единый организм. Один разведчик обнаруживает источник пищи — и вскоре за ним следует целая армия. Причём проникнуть в дом они могут через мельчайшие щели в окнах, стенах и дверных коробках. Остановить их можно, но только при системном подходе.
Специалисты рекомендуют начать с внешней обороны. Необходимо тщательно осмотреть все потенциальные точки входа: трещины в стенах, щели в оконных рамах, неплотно закрывающиеся двери. Их стоит заделать герметиком или другим изоляционным материалом.
Особое внимание — кухне. Именно там муравьи находят основной источник интереса. Поверхности должны быть чистыми, крошки — убраны, продукты — хранятся только в плотно закрывающихся контейнерах. Даже капающий кран может привлечь внимание муравьёв — ведь вода им жизненно необходима.
Также советуют не забывать о территории вокруг дома: гниющая листва, древесина, мусор или складированные дрова могут стать уютным временным пристанищем для будущей колонии. Держите такие объекты подальше от стен дома.
Тем, кто не хочет использовать токсичные вещества, пригодятся натуральные репелленты. Экологи утверждают, что муравьи очень чувствительны к запахам. Уксус, лимонный сок, мятное или коричное масло, цитрусовая цедра, молотый кофе — всё это может стать преградой на пути захватчиков. Достаточно развести в воде и распылить в зонах риска — на подоконниках, возле порогов и у вентиляционных отверстий.
Кроме того, подойдут и сухие рассыпчатые средства — например, корица. Её можно сыпать не только по периметру дома, но даже в цветочные горшки. Это натуральное решение работает не хуже магазинных средств и безопасно для людей и животных.
Если муравьи уже обосновались в квартире, одного отпугивания может быть недостаточно. В таком случае помогут ловушки на основе подручных средств. Популярный вариант — смесь буры, сахара и воды. По мнению специалистов, муравьи поедают сладкую приманку и уносят её в гнездо, заражая всю колонию, включая матку.
Менее агрессивная, но тоже действенная альтернатива — комбинация пищевой соды и сахарной пудры. Этот способ хорош тем, что не содержит токсинов и не представляет угрозы для домашних животных.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты.
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