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Грязная банка? Всего одно движение — и кухня спасена от масляного кошмара

1:42
Недвижимость

Устали тереть пластиковые контейнеры, которые не желают отмываться после жирной еды? Есть способ, который сработает быстрее любой губки — и почти без усилий.

Контейнеры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Контейнеры

Мы все сталкивались с этим: после ужина остаётся баночка с остатками еды и блестящей жирной плёнкой. Ни губка, ни десяток полосканий не справляются на 100% — пластик будто впитывает запах и липкость. А если внутри трещины или рельефные края, задача становится почти невозможной.

Но решение проще, чем кажется. Вам понадобится… обычное бумажное полотенце.

Как это работает

Вместо бесконечного трения:

  • Налейте в банку немного тёплой воды и каплю моющего средства.
  • Оторвите кусочек бумажного полотенца (хватит и половины листа).
  • Поместите его внутрь, плотно закройте крышку и энергично потрясите секунд 15.
  • Затем просто откройте, выбросьте бумагу, ополосните банку — и всё. Ни жира, ни запаха.

Секрет в том, что бумага при встряхивании работает как пористая губка: она впитывает жир, при этом не размазывая его по стенкам. Плюс — никакого риска повредить пластик, как это бывает с жёсткими губками. И никакого лишнего контакта с жирной посудой.

Бонус: меньше бактерий

Жирная губка — идеальная среда для микробов. Используя бумагу, вы не только чистите банку, но и повышаете гигиену на кухне.

Не забудьте: если банка треснута, лучше отложить этот способ, чтобы не усугубить повреждение. В остальных случаях — это настоящая палочка-выручалочка.

Уточнения

Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды — органические вещества, сложные эфиры, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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