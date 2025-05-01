Грязная банка? Всего одно движение — и кухня спасена от масляного кошмара

Устали тереть пластиковые контейнеры, которые не желают отмываться после жирной еды? Есть способ, который сработает быстрее любой губки — и почти без усилий.
Мы все сталкивались с этим: после ужина остаётся баночка с остатками еды и блестящей жирной плёнкой. Ни губка, ни десяток полосканий не справляются на 100% — пластик будто впитывает запах и липкость. А если внутри трещины или рельефные края, задача становится почти невозможной.
Но решение проще, чем кажется. Вам понадобится… обычное бумажное полотенце.
Вместо бесконечного трения:
Секрет в том, что бумага при встряхивании работает как пористая губка: она впитывает жир, при этом не размазывая его по стенкам. Плюс — никакого риска повредить пластик, как это бывает с жёсткими губками. И никакого лишнего контакта с жирной посудой.
Жирная губка — идеальная среда для микробов. Используя бумагу, вы не только чистите банку, но и повышаете гигиену на кухне.
Не забудьте: если банка треснута, лучше отложить этот способ, чтобы не усугубить повреждение. В остальных случаях — это настоящая палочка-выручалочка.
Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды — органические вещества, сложные эфиры, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.
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