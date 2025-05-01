Аренда какой квартиры в Москве стала доступнее? Цены упали на 26 процентов

0:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В столице подешевела аренда квартир. Спад произошел за восемь месяцев. Цены упали аж на 26 процентов.

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Средняя цена долгосрочной аренды квартиры в столице в апреле этого года достигла 84 тысяч рублей в месяц.

Рост цен в этом году все равно сохраняется — они выросли на 3,7 процента. Однокомнатную квартиру сейчас можно арендовать в среднем за 66 тысяч рублей, а двухкомнатную — за 103 тысячи.

Причиной падения ставок, как утверждают эксперты, является увеличение предложения (за год, примерно на 30%). А спрос уменьшается. Если раньше на одну квартиру было 2-3 желающих, то сейчас 1-2, пишут "Ведомости".

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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