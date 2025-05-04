Неубиваемая зелень: 30 комнатных растений, которые выживут даже без вашей помощи

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не умеешь ухаживать за цветами, но мечтаешь об уютном зелёном уголке? У нас есть решение. Эти 30 растений не требуют особого внимания, но при этом радуют глаз круглый год.

Фото: Freepik by senivpetro Хозяйка с цветком

Живучие и красивые

Эпипремнум не зря зовут "дьявольским плющом": растёт даже в темноте и спокойно переносит нерегулярный полив.

не зря зовут "дьявольским плющом": растёт даже в темноте и спокойно переносит нерегулярный полив. Замиокулькас - король неприхотливых. Выдержит всё: тень, засуху и сухой воздух.

- король неприхотливых. Выдержит всё: тень, засуху и сухой воздух. Сансевиерия (она же "тещин язык") может обходиться без воды до месяца.

(она же "тещин язык") может обходиться без воды до месяца. Аглаонема не обидится, если ты зальёшь её целым ведром.

не обидится, если ты зальёшь её целым ведром. Фикус каучуконосный любит полив раз в неделю и тень.

Растения, которые выживут при любой освещённости

Драцена спокойно растёт даже в углу, где свет появляется раз в сутки.

спокойно растёт даже в углу, где свет появляется раз в сутки. Пилея и спатифиллум прекрасно чувствуют себя в полутени.

и прекрасно чувствуют себя в полутени. Филодендрон и шлюмбергера предпочитают тень и редкий полив.

Для тех, кто забывает про полив

Каланхоэ , денежное дерево , пеперомия и молочай Миля спокойно выдерживают засуху.

, , и спокойно выдерживают засуху. Альбука порадует не только живучестью, но и ароматом ванили.

порадует не только живучестью, но и ароматом ванили. Бокарнея любит накапливать воду в стебле, так что забудь про лейку на неделю — ничего не случится.

Легко адаптируются

Аспарагус , рапис и юкка одинаково хорошо чувствуют себя и при солнце, и в тени.

, и одинаково хорошо чувствуют себя и при солнце, и в тени. Плющ и орхидея фаленопсис украсят интерьер, не прося взамен ничего, кроме немного внимания.

и украсят интерьер, не прося взамен ничего, кроме немного внимания. Тилландсия и вовсе обходится без земли — просто замочи её раз в 10 дней.

Идеальны для начинающих

Шеффлера и диффенбахия - идеальные варианты для старта. Главное — избегать прямого солнца.

и - идеальные варианты для старта. Главное — избегать прямого солнца. Хлорофитум пускает побеги на радость тебе и твоим друзьям.

пускает побеги на радость тебе и твоим друзьям. Калатея требует лишь влажной земли и защиты от ярких лучей.

Выращивать зелень дома — это не обязательно про лейку в одной руке и таймер в другой. С этими растениями можно спокойно уехать в отпуск, забыть про полив или вовсе не разбираться в ботанике — и всё равно наслаждаться уютом, чистым воздухом и живыми красками. Они не капризничают, не требуют сложного ухода и не обижаются на забывчивость. А значит — пора завести своего первого зелёного друга и убедиться, что быть "не садоводом" совсем не страшно.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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