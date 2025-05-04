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Неубиваемая зелень: 30 комнатных растений, которые выживут даже без вашей помощи

2:28
Недвижимость

Не умеешь ухаживать за цветами, но мечтаешь об уютном зелёном уголке? У нас есть решение. Эти 30 растений не требуют особого внимания, но при этом радуют глаз круглый год.

Хозяйка с цветком
Фото: Freepik by senivpetro
Хозяйка с цветком

Живучие и красивые

  • Эпипремнум не зря зовут "дьявольским плющом": растёт даже в темноте и спокойно переносит нерегулярный полив.
  • Замиокулькас - король неприхотливых. Выдержит всё: тень, засуху и сухой воздух.
  • Сансевиерия (она же "тещин язык") может обходиться без воды до месяца.
  • Аглаонема не обидится, если ты зальёшь её целым ведром.
  • Фикус каучуконосный любит полив раз в неделю и тень.

Растения, которые выживут при любой освещённости

  • Драцена спокойно растёт даже в углу, где свет появляется раз в сутки.
  • Пилея и спатифиллум прекрасно чувствуют себя в полутени.
  • Филодендрон и шлюмбергера предпочитают тень и редкий полив.

Для тех, кто забывает про полив

  • Каланхоэ, денежное дерево, пеперомия и молочай Миля спокойно выдерживают засуху.
  • Альбука порадует не только живучестью, но и ароматом ванили.
  • Бокарнея любит накапливать воду в стебле, так что забудь про лейку на неделю — ничего не случится.

Легко адаптируются

  • Аспарагус, рапис и юкка одинаково хорошо чувствуют себя и при солнце, и в тени.
  • Плющ и орхидея фаленопсис украсят интерьер, не прося взамен ничего, кроме немного внимания.
  • Тилландсия и вовсе обходится без земли — просто замочи её раз в 10 дней.

Идеальны для начинающих

  • Шеффлера и диффенбахия - идеальные варианты для старта. Главное — избегать прямого солнца.
  • Хлорофитум пускает побеги на радость тебе и твоим друзьям.
  • Калатея требует лишь влажной земли и защиты от ярких лучей.

Выращивать зелень дома — это не обязательно про лейку в одной руке и таймер в другой. С этими растениями можно спокойно уехать в отпуск, забыть про полив или вовсе не разбираться в ботанике — и всё равно наслаждаться уютом, чистым воздухом и живыми красками. Они не капризничают, не требуют сложного ухода и не обижаются на забывчивость. А значит — пора завести своего первого зелёного друга и убедиться, что быть "не садоводом" совсем не страшно.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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