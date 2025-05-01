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Дом, который начал с ремонта, а закончился переворотом в сознании

1:31
Недвижимость

Архитектор Паола Рибейро известна своей способностью превращать интерьер в живую картину. Цвета, принты, текстуры и стили она смешивает с интуицией художника — неудивительно, ведь её муж Марсело Каталано как раз и есть художник.

Флаг Бразилии
Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Бразилии

Именно в своём загородном доме в Ногейре, районе Петрополис, в горах Сьерра-Флуминенсе, Паола позволила себе полную творческую свободу.

"Мне нравится смешивать текстуры, узоры, принты, цвета, стили…" — говорит она.

Пространство, окружённое природой, получило не просто новую жизнь — к основной части резиденции добавили полноценную пристройку, спроектированную как зона отдыха для всей семьи. Здесь можно по-настоящему наслаждаться садом и бассейном, не теряя связи с главным зданием.

Дом расположен в жилом кондоминиуме и занимает солидные 650 м². Но площадь — не главное. Ключ к атмосфере — детали, которые Паола подбирает словно мазки на холсте: сочно, свободно, смело.

До того как наполнить дом стилем и светом, архитектор провела масштабную реконструкцию. Её задача была не просто "обновить" — нужно было создать пространство, где можно дышать глубоко, отдыхать легко и жить красиво.

Результат? Интерьер, в котором современность встречается с бразильской теплотой, а уют не спорит с дизайнерской смелостью.

Уточнения

Архитекту́ра (от старогреческого: ἀρχι-, „главный“, и τέκτων, „создатель“) или Зо́дчество — искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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