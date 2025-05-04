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Никакой пыли: как сделать из книжной полки интерьерную звезду

2:50
Недвижимость

Книжная полка — это не просто хранилище. Это визитная карточка комнаты. Хочешь, чтобы гости останавливались у неё с восхищением? Тогда смотри, как превратить полки в дизайнерский арт-объект.

Книги
Фото: flickr.com by THOR, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Книги

Повесь картину

  • Художественное полотно на фоне книг — смелый акцент. Особенно эффектно смотрятся толстые рамы: они создают "галерейное" ощущение и визуально выделяют искусство на фоне корешков.

Добавь старинных книг

  • Антикварные тома с кожаными или мраморными переплётами создают ощущение истории. Поверни один-два нестандартно — страницами вперёд — и композиция станет живее.

Покрась или обей полки

  • Полки в тон стенам или креслам выглядят гармонично. А если использовать ткань с текстурой — результат будет как в бутик-отеле.

Добавь декор

  • Вазы, фото в рамках, мини-скульптуры и сувениры чередуются с книгами и превращают полку в рассказ о тебе.

Освещение решает всё

  • Точечные светильники, светодиодные ленты и даже гирлянды добавляют глубины и делают полку уютной в любое время суток.

Наклей обои

  • Обои на задней стенке полки — простой способ освежить интерьер. Геометрия, цветы, абстракция — выбирай по настроению.

Сгруппируй книги по цвету

  • Разложи книги блоками по цветам — получится визуальный градиент. А если хочешь нейтральный эффект — разверни книги обрезом вперёд.

Используй открытые полки

  • Книги, парящие в воздухе, всегда производят впечатление. Особенно если разместить их на пустой стене с минималистичным креплением.

Складывай стопками

  • Нет полки? Используй стул или прикроватную тумбу. Книги, сложенные стопкой, смотрятся небрежно-стильно.

Используй коробки для хранения

  • Функциональные боксы на полках скроют мелочи, а ты сможешь разместить больше вещей, не создавая хаоса.

Сделай мини-бар

  • Одна полка = зона для вечеринок. Бутылки, стаканы, шейкер — и твоя книжная становится самой посещаемой.

Убери книги вовсе

  • Да, это тоже допустимо. Поставь растения, керамику, свечи — и сделай интерьер легче и "дышащим".

Неважно, много ли у тебя книг или всего пара любимых томов — полка всё равно может выглядеть эффектно. Главное — относиться к её оформлению как к художественной композиции: играть с цветом, формой, текстурой и светом. Добавь немного характера, чуть-чуть асимметрии, пару неожиданных деталей — и твоя полка уже не просто мебель, а интерьерный вау-эффект.

Уточнения

Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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