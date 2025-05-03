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Слишком бежево, слишком скучно? Этот акцент сносит интерьеру крышу

2:19
Недвижимость

Неожиданный акцент может изменить весь интерьер — и дизайнеры уверены: красный с этим справляется лучше остальных. Но почему именно он?

Стул в интерьере квартиры
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стул в интерьере квартиры

Что такое неожиданный красный

Идея принадлежит нью-йоркскому дизайнеру Тейлор Симон. По её наблюдению, достаточно одного ярко-красного элемента в комнате — и даже самая нейтральная обстановка преображается. Причём работает это лучше всего там, где красный совершенно не ожидаешь: на кухне, в ванной, в спокойной гостиной.

Да, приём известен давно. Но "неожиданный красный" — это именно про эффект вау: когда один акцент сразу цепляет взгляд.

"От губ Тейлор Свифт до диванов в трендовых интерьерах — красный всегда делает заявление", — говорит бывшая глава Американского общества дизайнеров Кэролин Эймс Нобл.

Почему красный так действует

  • Моментально захватывает внимание: этот цвет активирует инстинкты — не зря светофоры и таблички "Стоп" именно красные.
  • Возбуждает и бодрит: он ускоряет дыхание, повышает давление, делает нас эмоционально вовлечёнными.
  • Дарит ощущение радости: возможно, потому что наши предки искали красные ягоды в зелёных листьях — и красный стал для нас сигналом "что-то хорошее".
  • Повышает привлекательность: не только у людей, но и у пространства: красный делает интерьер выразительнее и "дороже".

Кстати, в экспериментах красная еда казалась участникам слаще, чем та же, но окрашенная в зелёный или синий.

Как использовать красный в интерьере

Тебе не нужно делать ремонт — достаточно одного предмета, чтобы интерьер заиграл по-новому:

  • Красный чайник или тостер: отличный вариант для кухни — бюджетный и яркий.
  • Пара штор в насыщенном оттенке: быстрая замена, а эффект — как после редизайна.
  • Ковёр: мягкая текстура уравновесит интенсивность цвета и добавит уюта.
  • Картина: можно даже просто покрасить холст — или обновить старый столик.

И главное — это весело

Эксперимент с "неожиданным красным" не требует больших вложений. Но он точно добавит интерьеру характер — и заставит твою квартиру вызывать эмоции.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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