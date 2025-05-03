Слишком бежево, слишком скучно? Этот акцент сносит интерьеру крышу

Неожиданный акцент может изменить весь интерьер — и дизайнеры уверены: красный с этим справляется лучше остальных. Но почему именно он?
Идея принадлежит нью-йоркскому дизайнеру Тейлор Симон. По её наблюдению, достаточно одного ярко-красного элемента в комнате — и даже самая нейтральная обстановка преображается. Причём работает это лучше всего там, где красный совершенно не ожидаешь: на кухне, в ванной, в спокойной гостиной.
Да, приём известен давно. Но "неожиданный красный" — это именно про эффект вау: когда один акцент сразу цепляет взгляд.
"От губ Тейлор Свифт до диванов в трендовых интерьерах — красный всегда делает заявление", — говорит бывшая глава Американского общества дизайнеров Кэролин Эймс Нобл.
Кстати, в экспериментах красная еда казалась участникам слаще, чем та же, но окрашенная в зелёный или синий.
Тебе не нужно делать ремонт — достаточно одного предмета, чтобы интерьер заиграл по-новому:
Эксперимент с "неожиданным красным" не требует больших вложений. Но он точно добавит интерьеру характер — и заставит твою квартиру вызывать эмоции.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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