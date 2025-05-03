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В спальне, на кухне, в детской: как не напортачить с высотой телевизора

2:02
Недвижимость

Телевизор на стене — это удобно, современно и экономит место. Но чтобы не пришлось лечить шею после вечернего кино, важно повесить его на правильной высоте. Разбираемся, как её рассчитать и от чего она зависит.

Девушка у телевизора
Фото: Designed by Freepik by drobotdean is licensed under Public domian
Девушка у телевизора

Что влияет на высоту крепления

Главный ориентир — уровень глаз в положении, в котором вы чаще всего смотрите телевизор. Также важны:

  • Размер диагонали: чем больше экран, тем выше его можно повесить.
  • Высота мебели: учитывайте диваны, кровати, обеденные стулья.
  • Возраст и рост зрителей: дети смотрят ниже, взрослые — выше.
  • Назначение комнаты: в спальне и на кухне критерии разные.

Современные ТВ крепятся на стену не только ради эстетики: это ещё и безопасно, особенно в доме с детьми и животными.

Как рассчитать нужную высоту

  • Сядьте на то место, с которого будете смотреть ТВ.
  • Измерьте высоту от пола до уровня глаз — обычно это 100-120 см.
  • Найдите центр экрана — он должен быть напротив глаз.
  • Вычислите, на каком расстоянии от пола будет нижняя кромка:
    110 см (высота глаз) — ⅓ высоты ТВ.

Пример: для телевизора 55″ (высота экрана около 71 см) центр — на 121 см от пола, нижняя грань — примерно на 86 см.

В каждой комнате — своя высота

  • Гостиная: 100-120 см от пола. Ориентируйтесь на диван.
  • Кухня: 140-150 см — если ТВ не рядом с плитой или раковиной.
  • Спальня: 100-120 см, но считайте от положения лёжа.
  • Детская: на уровне глаз ребёнка — или чуть выше, если ТВ на вырост.

Совет: закрепите телевизор на поворотном кронштейне — так можно менять угол и не пересчитывать высоту каждый раз.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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В спальне, на кухне, в детской: как не напортачить с высотой телевизора
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