В спальне, на кухне, в детской: как не напортачить с высотой телевизора

Телевизор на стене — это удобно, современно и экономит место. Но чтобы не пришлось лечить шею после вечернего кино, важно повесить его на правильной высоте. Разбираемся, как её рассчитать и от чего она зависит.
Главный ориентир — уровень глаз в положении, в котором вы чаще всего смотрите телевизор. Также важны:
Современные ТВ крепятся на стену не только ради эстетики: это ещё и безопасно, особенно в доме с детьми и животными.
Пример: для телевизора 55″ (высота экрана около 71 см) центр — на 121 см от пола, нижняя грань — примерно на 86 см.
Совет: закрепите телевизор на поворотном кронштейне — так можно менять угол и не пересчитывать высоту каждый раз.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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