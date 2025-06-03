Намазал кетчуп — и кран заблестел: лайфхак, который звучит как шутка, но работает

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Белёсый налёт на кране — не просто досадная мелочь, а типичная проблема для домов с жёсткой водой. Кальций и магний быстро оседают на поверхности, особенно если часто пользоваться горячей водой. А бороться с этим налётом непросто: агрессивная химия может навредить не только здоровью, но и самому крану.

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Излив крана

Однако есть простой и безопасный лайфхак, который реально работает. И да, это кетчуп — самый обычный, из холодильника.

Почему именно кетчуп

В его составе — уксус и томаты, а значит, и натуральные кислоты. Именно они "съедают" известковый налёт, не повреждая металл. Метод мягкий, эффективный и не требует затрат.

Как использовать

Нанесите немного кетчупа на мягкую ткань или губку.

Протрите им кран, уделяя особое внимание местам с налётом.

Оставьте на 5-10 минут.

Смойте тёплой водой и вытрите насухо.

Результат? Никаких пятен и разводов. Кран сверкает как новенький — и всё это без капли бытовой химии. Быстро, безопасно и гениально просто.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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